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Пёс "спародировал" сирену скорой помощи

Пёс "спародировал" сирену скорой помощи

Автор:
29 мая 2024 08:31
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Прикол   Пёс   животные   сирена   собака   
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Пёс впечатлился звуком сирены скорой помощи, проезжавшей возле дома, и решил ответить ей

Песики обладают множеством разных талантов, и собакен из этого видео еще одно тому подтверждение. Он является просто отличным пародистом и может изобразить сирену скорой помощи. Конечно, такое умение вряд ли пригодится ему в жизни, но зато точно повеселит его хозяев.

Главное, чтобы машины с сиренами не проезжали мимо дома хвостатого пародиста и его владельцев слишком часто. Иначе людям придется обучить питомца какому-нибудь менее шумному трюку. Ну или просто запастись хорошими берушами.

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Метки: Видео   Прикол   Пёс   животные   сирена   собака   
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Nevad Black Час назад
да ты ж какой умничка
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Себастьян Перейра
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