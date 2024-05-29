Пёс "спародировал" сирену скорой помощи

Песики обладают множеством разных талантов, и собакен из этого видео еще одно тому подтверждение. Он является просто отличным пародистом и может изобразить сирену скорой помощи. Конечно, такое умение вряд ли пригодится ему в жизни, но зато точно повеселит его хозяев.

Главное, чтобы машины с сиренами не проезжали мимо дома хвостатого пародиста и его владельцев слишком часто. Иначе людям придется обучить питомца какому-нибудь менее шумному трюку. Ну или просто запастись хорошими берушами.