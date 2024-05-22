Лимитированный тематический телефон из 2003 года

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Кнопочный телефон известного бренда, созданный и выпущенный к релизу фантастического фильма Матрица: Перезагрузка.
Телепорт на 20+ лет в прошлое
Тираж составлял 10 тысяч штук, а продавали телефоны эксклюзивно в США за $500.
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