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Лимитированный тематический телефон из 2003 года

Лимитированный тематический телефон из 2003 года

Автор:
22 мая 2024 12:37
Сообщество : Кино
Метки: Матрица: Перезагрузка   Телефон   гаджет   интересно   кино   матрица   
941
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Кнопочный телефон известного бренда, созданный и выпущенный к релизу фантастического фильма Матрица: Перезагрузка.

Телепорт на 20+ лет в прошлое

Тираж составлял 10 тысяч штук, а продавали телефоны эксклюзивно в США за $500.

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Метки: Матрица: Перезагрузка   Телефон   гаджет   интересно   кино   матрица   
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3  комментария
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749
solosolovov 36 минут назад
Вроде нокиа 8110 там везде была. Чего вдруг самсунг приклеелся?
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993
DuckTales Час назад
Да как-то уже не то пальто ...
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Forestdude
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3687 постов (3600 в горячем)

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