Любопытный гаджет из СССР

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Цветомузыкальная установка «Электроника Е1-04» выпускалась в ограниченном количестве в восьмидесятых годах. Полупрозрачная панель, похожая на экран телевизора, показывала разноцветный «туман», скорость анимации которого подстраивалась под музыку.
По словам пользователей сети, стоила такая установка около 150 рублей — как средняя зарплата в то время. Слышали ранее про такой гаджет?
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Средняя заработная плата в этот период составляла 783–850 рублей.
70-е годы
Средняя заработная плата в это время составляла 180 р. (около 40 тыс. р. на сегодняшние деньги).
Среднемесячная зарплата рабочих и служащих СССР в 1985 г. составляла 190,1 р.
Размер з/п (средний) выглядел так:
рабочий (наряд): 90-110 р., квалифицированный: до 350 р.;
педагог: 110-120 р.;
медицинский работник: 110-120 р.;
технический работник: 130-140 р.;
инженер: 170-180 р.;
руководство предприятий: 200-250 р.