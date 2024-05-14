Любопытный гаджет из СССР

FISHKINET
Продержалось 2 года без ремонта Продержалось 2 года без ремонта В Архангельске горит круизный теплоход "М.В. Ломоносов" В Архангельске горит круизный теплоход "М.В. Ломоносов" 5 загадочных артефактов, которые озадачили учёных 5 загадочных артефактов, которые озадачили учёных Советский долгострой в Таджикистане, который считают опасней атомной бомбы Советский долгострой в Таджикистане, который считают опасней... Военкоры: задержан начальник главного управления кадров Минобороны России Кузнецов Военкоры: задержан начальник главного управления кадров Минобороны... Сборная России по киберспорту отказалась выступать на чемпионате мира без национального флага Сборная России по киберспорту отказалась выступать на чемпионате... Подросток-зацепер потерял половой орган от удара током на крыше электрички Подросток-зацепер потерял половой орган от удара током на крыше... "Меня запарятся искать и наказывать": в Новом Уренгое посетитель клуба пообещал кого-нибудь убить, но вскоре стоял и извинялся на камеру "Меня запарятся искать и наказывать": в Новом Уренгое посетитель... Реаниматолог о смерти Реаниматолог о смерти В тульском поселке цыгане устроили потасовку с инспекторами ДПС В тульском поселке цыгане устроили потасовку с инспекторами ДПС Спецназ взял штурмом квартиру администраторов онлайн-магазина по продаже наркотиков Спецназ взял штурмом квартиру администраторов онлайн-магазина по... Мне плевать на всех, беру, что хочу! Мне плевать на всех, беру, что хочу! Школьники решили снять весёлое видео и сбросили на автомобиль игрушечный трактор Школьники решили снять весёлое видео и сбросили на автомобиль... Московский суд запретил использовать формулировку «только для славян» Московский суд запретил использовать формулировку «только для славян» Гаджет для длинноволосых людей, которые не ищут лёгких путей Гаджет для длинноволосых людей, которые не ищут лёгких путей В Перми школьница избивала сверстников прямо в ТЦ, а потом фальшиво извинялась в интернете В Перми школьница избивала сверстников прямо в ТЦ, а потом... Экс-министр национальной экономики Казахстана получил 24 года колонии за жестокое убийство жены Экс-министр национальной экономики Казахстана получил 24 года... Ребёнок выехал за ворота и погиб Ребёнок выехал за ворота и погиб Провалившуюся в яму на автомобиле пьяную женщину поблагодарили жители Клина Провалившуюся в яму на автомобиле пьяную женщину поблагодарили...
Главная > Видео
Любопытный гаджет из СССР

Любопытный гаджет из СССР

Автор:
14 мая 2024 10:12
Метки: Видео   СССР   гаджет   интересно   ностальгия   цветомузыкальная установка   
1031
1
1

Цветомузыкальная установка «Электроника Е1-04» выпускалась в ограниченном количестве в восьмидесятых годах. Полупрозрачная панель, похожая на экран телевизора, показывала разноцветный «туман», скорость анимации которого подстраивалась под музыку.

По словам пользователей сети, стоила такая установка около 150 рублей — как средняя зарплата в то время. Слышали ранее про такой гаджет?

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: Видео   СССР   гаджет   интересно   ностальгия   цветомузыкальная установка   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
18k
тов.Suhov 4 минуты назад
В молодости сам собрал подобное устройство на тиристорах, но эффект был намного интереснее чем здесь.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Trenzel2003 5 секунд назад
60-е годы

Средняя заработная плата в этот период составляла 783–850 рублей.
70-е годы

Средняя заработная плата в это время составляла 180 р. (около 40 тыс. р. на сегодняшние деньги).

Среднемесячная зарплата рабочих и служащих СССР в 1985 г. составляла 190,1 р.

Размер з/п (средний) выглядел так:

рабочий (наряд): 90-110 р., квалифицированный: до 350 р.;
педагог: 110-120 р.;
медицинский работник: 110-120 р.;
технический работник: 130-140 р.;
инженер: 170-180 р.;
руководство предприятий: 200-250 р.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
livaneth 47 минут назад
Ну во первых средняя зарплата в позднем СССР высчитывалась из зарплаты инженера 150 рэ в месяц и зарплаты рабочего 250 рэ в месяц. Так что уже дешевле среднемесячной зарплаты.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Себастьян Перейра
  • 3212 постов (3096 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

980597



Другие посты автора
Продержалось 2 года без ремонта
Продержалось 2 года без ремонта
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 7 мая

Популярные теги
#фото#интересно#машина#люди#история#авто аварии#интересное#Китай#СССР#конфликт
#животные#Прикол#автомобили#автомир#аварии#Подмосковье#кошка#милота#кот#сарказм
#в мире#Юмор#забавно#факты#ДТП#Россия#кино#новости#проверка#Автовсячина
Продержалось 2 года без ремонта Продержалось 2 года без ремонта Репортаж об открытии первого ресторана McDonald’s в России Репортаж об открытии первого ресторана McDonald’s в России 1988 год: цены в кафе 1988 год: цены в кафе Известные песни, которым в 2023 году исполнится 20 лет Известные песни, которым в 2023 году исполнится 20 лет Прогулка по местам съемок фильма "Кавказская пленница" Прогулка по местам съемок фильма "Кавказская пленница" Ролик, сводящий олдскулы Ролик, сводящий олдскулы

На что жалуетесь?

Вернуться