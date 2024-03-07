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Необычный посетитель кинотеатра

Необычный посетитель кинотеатра

Автор:
07 марта 2024 09:35
Сообщество : Юмор
Метки: AR   Видео   Прикол   гаджет   дополненная реальность   кино   люди   очки дополненной реальности   фильм   
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На что только люди не идут, чтобы привлечь к себе внимание. Этот парень приехал в кинотеатр на фильм, захватив с собой почти все гаджеты, которые были дома.

Когда живёшь по правилу "всё своё ношу с собой"

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Метки: AR   Видео   Прикол   гаджет   дополненная реальность   кино   люди   очки дополненной реальности   фильм   
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2  комментария
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50k
Максим Т. 54 минуты назад
Люди привлекают внимание умом и способностями. Долбоклюи - поведением и "хаджетами".
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Илларион Забродов 12 минут назад
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Alex Chebrikov

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