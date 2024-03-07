Необычный посетитель кинотеатра

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На что только люди не идут, чтобы привлечь к себе внимание. Этот парень приехал в кинотеатр на фильм, захватив с собой почти все гаджеты, которые были дома.
Когда живёшь по правилу "всё своё ношу с собой"
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