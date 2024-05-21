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Мужчина на пике спортивной формы

Мужчина на пике спортивной формы

Автор:
21 мая 2024 07:20
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   Прикол   Юмор   мужчина   спортивная форма   тело   
964
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В меру упитанный мужчина в самом расцвете сил показал, как по его мнению выглядит пик спортивной формы.

Пик мужской спортивной формы

Если у вас такое или похожее тело, то к лету, по мнению героя ролика, вы готовы.

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Метки: Видео   Прикол   Юмор   мужчина   спортивная форма   тело   
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5  комментариев
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20k
banzai7 42 минуты назад
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3k
Ультратрахуил 11 минут назад
По какой то причине бабьё монополизировало бодипозитив
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−15
Economic Sector 22 минуты назад
Через час он отдышался, а после просидел в кресле два дня перед экраном
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4k
Pill Полчаса назад
И как сказал Омар Хаям:-«без спорта его разнесёт к ху.ям»
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1k
Gromkhard 55 минут назад
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Fidel
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3708 постов (3668 в горячем)

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