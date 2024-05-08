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В Петербурге прихожанин украл у работницы церкви телефон&nbsp;

В Петербурге прихожанин украл у работницы церкви телефон 

Автор:
08 мая 2024 10:58
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Петербург   Телефон   Церковь   кража   прихожанин   
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Кражу из святого места сразу после Пасхи раскрыли в Петербурге. Уйти далеко вор не успел.

Неприятная история произошла накануне в храме Святителя Петра митрополита Московского. Туда зашёл мужчина с нечистыми намерениями. Деталями поделились в пресс-службе Вневедомственной охраны по Петербургу и Ленобласти.


Незнакомец прошёлся по залу, а затем заметил телефон, забытый на лавочке одной из служительниц церкви. Недолго думая, он взял гаджет, положил в карман и быстро ретировался. Спустя время женщина заметила пропажу и сообщила об этом в полицию.


Преступника быстро выследили по камерам и задержали неподалёку от места преступления. В итоге 34-летнего рецидивиста доставили в участок, а телефон вернули владелице.

Во время проверки было установлено, что воришка уже не первый раз попадает в поле зрения правоохранителей. Ранее он был судим за кражи, грабёж и хулиганство.


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Метки: Видео   Петербург   Телефон   Церковь   кража   прихожанин   
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Ivan 3 минуты назад
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Infinite
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