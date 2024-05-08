В Петербурге прихожанин украл у работницы церкви телефон 

Неприятная история произошла накануне в храме Святителя Петра митрополита Московского. Туда зашёл мужчина с нечистыми намерениями. Деталями поделились в пресс-службе Вневедомственной охраны по Петербургу и Ленобласти.

Незнакомец прошёлся по залу, а затем заметил телефон, забытый на лавочке одной из служительниц церкви. Недолго думая, он взял гаджет, положил в карман и быстро ретировался. Спустя время женщина заметила пропажу и сообщила об этом в полицию.

Преступника быстро выследили по камерам и задержали неподалёку от места преступления. В итоге 34-летнего рецидивиста доставили в участок, а телефон вернули владелице.