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Стая собак напала на девочку в Красноярском крае

Стая собак напала на девочку в Красноярском крае

Автор:
08 мая 2024 09:15
Сообщество : Животные
Метки: psy   Видео   Красноярский край   животные   игарка   нападение   собака   
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В Игарке Красноярского края стая собак набросилась на 11-летнюю девочку. Сперва к школьнице начали проявлять агрессию две собаки, но потом на их лай прибежали еще несколько четвероногих. Животные повалили девочку на землю и начали кусать. К счастью, неподалёку оказался отец девочки.

В краевом следкоме рассказали, что в день нападения школьница гуляла с папой. Мужчина зашёл в подъезд, чтобы отдать знакомому письмо и услышал истошные крики девочки. Глава семьи бросился на помощь и спугнул свору.

Сейчас девочка лечится дома. Возбуждено уголовное дело о халатности. Следователи выяснят степень тяжести вреда, который получил ребенок и дадут правовую оценку деятельности должностных лиц органов местного самоуправления и ответственных лиц за организацию отлова и содержания безнадзорных животных. Имеется предположение, что напавшие собаки были домашними.

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Метки: psy   Видео   Красноярский край   животные   игарка   нападение   собака   
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6  комментариев
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6k
Отвратительный Мужик 18 минут назад
Зоофилы опять обвинят девочку, что она спровоцировала животных? Необходима штрафовать предприятия за то что на их территории промзон или стройках разводят собак. Сколько раз наблюдал, что после окончания строительства многоэтажного дома остается стая агрессивных собак. Нужен закон о животных, тот который есть не работает. Необходимо ужесточать ответственность людей.
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698
DuckTales 40 минут назад
Почему их просто не отстреливают ?
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11k
Vacony 42 минуты назад
Дворовые ... справа с горки еще одна такая прибежала... А кормят их тут такие люди как вышли слева под конец видео ....
.. а собаки начали возможно играть.. им девочка махнула кульком и понелась... дальше уже грань игры была не до смеху... ну вроде по видео не покусали, но собак отловить и куда подальше.
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5k
Наталья 46 минут назад
Стая домашних собак?
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Krasin
  • Дата регистрации: 09.06.2014
  • 3945 постов (3940 в горячем)

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