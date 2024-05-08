Стая собак напала на девочку в Красноярском крае

В краевом следкоме рассказали, что в день нападения школьница гуляла с папой. Мужчина зашёл в подъезд, чтобы отдать знакомому письмо и услышал истошные крики девочки. Глава семьи бросился на помощь и спугнул свору.

Сейчас девочка лечится дома. Возбуждено уголовное дело о халатности. Следователи выяснят степень тяжести вреда, который получил ребенок и дадут правовую оценку деятельности должностных лиц органов местного самоуправления и ответственных лиц за организацию отлова и содержания безнадзорных животных. Имеется предположение, что напавшие собаки были домашними.