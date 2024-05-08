Стая собак напала на девочку в Красноярском крае

В Игарке Красноярского края стая собак набросилась на 11-летнюю девочку. Сперва к школьнице начали проявлять агрессию две собаки, но потом на их лай прибежали еще несколько четвероногих. Животные повалили девочку на землю и начали кусать. К счастью, неподалёку оказался отец девочки.
В краевом следкоме рассказали, что в день нападения школьница гуляла с папой. Мужчина зашёл в подъезд, чтобы отдать знакомому письмо и услышал истошные крики девочки. Глава семьи бросился на помощь и спугнул свору.
Сейчас девочка лечится дома. Возбуждено уголовное дело о халатности. Следователи выяснят степень тяжести вреда, который получил ребенок и дадут правовую оценку деятельности должностных лиц органов местного самоуправления и ответственных лиц за организацию отлова и содержания безнадзорных животных. Имеется предположение, что напавшие собаки были домашними.
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.. а собаки начали возможно играть.. им девочка махнула кульком и понелась... дальше уже грань игры была не до смеху... ну вроде по видео не покусали, но собак отловить и куда подальше.