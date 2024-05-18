FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 8840 постов • 1066 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Жить в России
Солдаты-срочники в Кемеровской области подрались с охранниками ночного клуба

Солдаты-срочники в Кемеровской области подрались с охранниками ночного клуба

Автор:
18 мая 2024 11:43
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Кемеровская область   драка   клуб Мед   ночной клуб   солдаты   срочники   
1330
1
1

Как пишут местные СМИ, парни решили гульнуть и ушли в самоволку. Однако в полной мере вкусить свободы не удалось - в ночной клуб их не пустили. Зато подрались от души.

В воскресенье, 12 мая, группа солдат попыталась пройти в клуб «Мед» в Юрге, но на входе парней развернули. Недовольные таким поворотом срочники ворвались в служебное помещение и напали на секьюрити.


После инцидента часть военных задержали.

Изначально видео драки появилось в местных пабликах, затем ролик, как и упоминание о драке, было удалено " в интересах следствия". А Телеграм-канал "Осторожно, новости!" отметил, что проштрафившимся бойцам за недостойное поведение и самоволку грозит дисбат.


Официальной информации о последствиях драки не поступало.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Видео   Кемеровская область   драка   клуб Мед   ночной клуб   солдаты   срочники   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
20  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
8k
Echo Час назад
Свалили из части в самоход солдатики,они очень старались не спалиться, но подвело их одно, они шли строем
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
Александр 5 минут назад
Тем временем, один довольный рекрутер потирает лапки, ведь он одним днем получит целый взвод добровольцев подписавших контракт.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
22k
иванов дмитрий 7 минут назад
В местных новостях написали, что этим залетчикам дали выбор.
Или дисбат или контракт и на СВО.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
605
алекс 7 минут назад
Опять черное.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
alex 10 минут назад
надо называть своими именами: кавказоиды толпой из 18 человек (что это и следовало ожидать), совершили нападение на четырех охранников. А где вы видели "СМЕЛЫХ" четверых кавказцев чтобы они дрались с 18-ю челами?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
491
Вася 13 минут назад
Это залёт, боец!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27k
ЦСКА Полчаса назад
Жара!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Александр Шевченко Полчаса назад
Этот залёт попахивает дисбатом и кучей проверок части. Просто дебилы идёшь в самоход - не отсвечивай. Нарушено главное правило, можно всё - но без палева. В общем влетели по полной все: и командир части и бальённое начальство и ротное и все срочники (увольнительных не видать месяца 3-6). Их в части свои же [мат]. Хотя в моё время вся рота была в самоволке ( концерт руки вверх) , кроме дежурного и дневальных 2 х и ничего прокатило бе залёта
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
148k
parallax Полчаса назад
Я не понял, они что думали их после драки сразу пропустят?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
34k
Slonyash 36 минут назад
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Макс Химки 46 минут назад
Ничего не меняется. Служил в ВМФ , 1999 год. Матросы в самоволку и в клуб/дискотеку. Подрались там и призли их милиционеры на УАЗике в рваных тельняшках и с разбитыми лицами
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
SuperTroll Час назад
Ниче не понял видео все черное...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
25k
Shtoppi Час назад
больше похоже на то как сельские гопники на клуб в городе напали. вот прям flashback из 90-х.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Павел Новиченко Час назад
Слава цивилизации что в 1991-1993 ни мобильников , ни камер не было )) А то как бы я сейчас детям рассказывал каким папа был законопослушным , а шрамы так то само выросло ))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
22k
КВТИУ-80 Час назад
Не меньше взвода однако обиженных шакалят. Впрочем, охранники, как и сам ночной клуб лично для меня вне интереса абсолютно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1M
Великий Немой Час назад
Идиоты!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
867
Рафаэль 2 часа назад
Ну всё!!!, губа светит однозначно!!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Schreibikus
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 2102 поста (2090 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

245944



Другие посты автора
Популярное в сообществах
"Должна действовать конституция, а не законы шариата": в полицию Москвы обратилась чеченка, попросившая не выдавать её родственникам
"Должна действовать конституция, а не законы шариата": в полицию Москвы обратилась...
Трансгендеров в Перу признали психически больными людьми
Трансгендеров в Перу признали психически больными людьми
Набирающие популярность в сообществах
Летом в Москве пройдет фестиваль "Конное достояние России"
Летом в Москве пройдет фестиваль "Конное достояние России"
Кинотеатры вернулись к пиратским показам после ультиматума прокатчиков
Кинотеатры вернулись к пиратским показам после ультиматума прокатчиков
У экрана нового iPad Pro обнаружили неприятный недостаток (2 фото)
У экрана нового iPad Pro обнаружили неприятный недостаток (2 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 11 мая

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомобили#интересно#забавно#кино#Юмор#Автовсячина#полиция#дети#Санкт-Петербург
#животные#автомир#люди#ДТП#аварии#интересное#история#новости#Разное#кот
#в мире#машина#Прикол#авто аварии#факты#фильм#США#Ynews#криминал#Спасение
У экрана нового iPad Pro обнаружили неприятный недостаток (2 фото) У экрана нового iPad Pro обнаружили неприятный недостаток (2 фото) Пассажиры устроили драку в машине таксиста Пассажиры устроили драку в машине таксиста С таким ветром можно и в самоволку улететь! С таким ветром можно и в самоволку улететь! Женщина откусила часть пальца посетительнице тренажёрного зала Женщина откусила часть пальца посетительнице тренажёрного зала Индийские солдаты упали с вертолета во время тренировки Индийские солдаты упали с вертолета во время тренировки Агрессивный гусь атаковал американского солдата Агрессивный гусь атаковал американского солдата

На что жалуетесь?

Вернуться