Солдаты-срочники в Кемеровской области подрались с охранниками ночного клуба

Как пишут местные СМИ, парни решили гульнуть и ушли в самоволку. Однако в полной мере вкусить свободы не удалось - в ночной клуб их не пустили. Зато подрались от души.
В воскресенье, 12 мая, группа солдат попыталась пройти в клуб «Мед» в Юрге, но на входе парней развернули. Недовольные таким поворотом срочники ворвались в служебное помещение и напали на секьюрити.
Осторожно! Сцены драки!
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После инцидента часть военных задержали.
Изначально видео драки появилось в местных пабликах, затем ролик, как и упоминание о драке, было удалено " в интересах следствия". А Телеграм-канал "Осторожно, новости!" отметил, что проштрафившимся бойцам за недостойное поведение и самоволку грозит дисбат.
Официальной информации о последствиях драки не поступало.
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- Женщина откусила часть пальца посетительнице тренажёрного зала
- С таким ветром можно и в самоволку улететь!
- Конфликт с подростком закончился дракой
- Безбилетник избил добросовестного пассажира за замечание
- Пассажиры устроили драку в машине таксиста
Или дисбат или контракт и на СВО.