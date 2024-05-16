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Парень лишился смартфона из-за своей неосторожности

Парень лишился смартфона из-за своей неосторожности

Автор:
16 мая 2024 08:04
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   Телефон   в мире   смартфон   топор   фейл   
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Парень рубил небольшим топориком деревяшки, когда смартфон предательски вылетел из кармана. Знакомый героя видео запечатлел неудачу.

Порой события настолько идеально подстраиваются друг под друга по времени, что волей-неволей начинаешь веришь в какой-то злой рок. Буквально одна секунда, и все могло сложиться по-другому. Прямо как в этом видео, где парень лишился смартфона из-за «удачного» стечения обстоятельств.

Он рубил топориком деревяшки в тот момент, когда его телефон вылетел из кармана и попал точно под удар топора по дереву. Только вместо дерева оказался гаджет.

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Метки: Видео   Телефон   в мире   смартфон   топор   фейл   
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2  комментария
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Константин Котов 58 минут назад
Ещё и съемка в этот момент проводилась. Чудеса да и только.
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MrAnderson 2 минуты назад
Классические тупорылые китайские "приколы"...
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Krasin
  • Дата регистрации: 09.06.2014
  • 3963 поста (3956 в горячем)

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