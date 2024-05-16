Парень лишился смартфона из-за своей неосторожности

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Парень рубил небольшим топориком деревяшки, когда смартфон предательски вылетел из кармана. Знакомый героя видео запечатлел неудачу.
Порой события настолько идеально подстраиваются друг под друга по времени, что волей-неволей начинаешь веришь в какой-то злой рок. Буквально одна секунда, и все могло сложиться по-другому. Прямо как в этом видео, где парень лишился смартфона из-за «удачного» стечения обстоятельств.
Он рубил топориком деревяшки в тот момент, когда его телефон вылетел из кармана и попал точно под удар топора по дереву. Только вместо дерева оказался гаджет.
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