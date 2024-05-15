Житель Одинцова решил использовать хоккейную клюшку не по назначению

1088
1
1
Мужчина разбил ей несколько почтовых ящиков в доме.
Причиной этому могло послужить недовольство соседями:
«На улице Кутузовская 3 протаранил клюшкой почтовый ящик соседа за то, что его дети топают у него над головой»,
Источник:
Ссылки по теме:
- Мерзкий сотрудник пункта выдачи
- Клиент ударил сотрудницу пункта выдачи заказов
- Неадекватный мужчина без штанов перелез с балкона на дерево
- Когда у соседей все в порядке с чувством юмора
- Общий балкон видовой вьетнамской гостиницы
Новости партнёров
реклама