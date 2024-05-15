Житель Одинцова решил использовать хоккейную клюшку не по назначению

Почему Запад так ненавидит Путина и так мечтает о новом Ельцине

Мерзкий сотрудник пункта выдачи

Когда не повезло с соседями в студенческом общежитии

Когда у соседей все в порядке с чувством юмора

Неадекватный мужчина без штанов перелез с балкона на дерево

Пассивно-агрессивный способ мести шумным соседям