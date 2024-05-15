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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 1426 постов • 60 подписчиков подписаться
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Житель Одинцова решил использовать хоккейную клюшку не по назначению

Житель Одинцова решил использовать хоккейную клюшку не по назначению

Автор:
15 мая 2024 10:46
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   неадекват   одинцово   почтоые ящики   соседи   хоккейнуая клюшка   
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Мужчина разбил ей несколько почтовых ящиков в доме.

Причиной этому могло послужить недовольство соседями:

«На улице Кутузовская 3 протаранил клюшкой почтовый ящик соседа за то, что его дети топают у него над головой»,



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Метки: Видео   неадекват   одинцово   почтоые ящики   соседи   хоккейнуая клюшка   
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13  комментариев
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15k
VedSpec 7 минут назад
Хорошие соседи это редкость в наше время, их нужно ценить.
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62k
hpgjzsorqzo4 15 минут назад
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793
DuckTales Полчаса назад
Мелкий пакостник, зря взял клюшку , есть все шансы потом доставать ее из задницы ...
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9k
Alex 38 минут назад
Надо клюшку ему в ж**пу засунуть.
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62k
dima423 53 минуты назад
Жаль что без звука...вот даже интересно что он там еще пытался втирать?)) Если соседи громко топали, то и шел бы к ним в дверь долбиться...
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93
risti dima423 Полчаса назад
и что бы он сделал? бить нельзя, слов видимо топтуны не понимают... Так хоть какой-то выход эмоциям, да и ущерб копеечный
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36k
Teodor 54 минуты назад
Дефективный бабуин, добухался до потери человеческого облика. Когда законопослушные граждане требуют разрешить короткоствол, властям достаточно наличия таких записей - более, чем красноречивое объяснение почему НЕТ.
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12k
Ligov Час назад
«Каких уродов только нет, каких придурков...»
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3k
Rom Час назад
Да просто почту искал человек, и всё.
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Alorous
  • Дата регистрации: 08.06.2014
  • 3434 поста (3133 в горячем)

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