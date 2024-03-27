Клиент ударил сотрудницу пункта выдачи заказов

1487
1
1
С какими только клиентами не приходится иметь дело сотрудникам пунктов выдачи. Данный экземпляр ударил женщину из-за того, что она попросила его покинуть помещение.
Внимание! Присутствует ненормативная лексика.
Источник:
Ссылки по теме:
- Неадекватный мужчина без штанов перелез с балкона на дерево
- В Подмосковье мужчина устроил погром в пункте выдачи заказов
- Мерзкий сотрудник пункта выдачи
- Клиентка маркетплейса наткнулась на полуголую девушку в пункте выдачи заказов
- Неизвестный мужчина напал на покупателей и сотрудников магазина
Новости партнёров
Страна должна знать своих "героев".
Пусть на его работе посмотрят на то, какой г*ндон у них работает...