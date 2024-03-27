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Клиент ударил сотрудницу пункта выдачи заказов

Клиент ударил сотрудницу пункта выдачи заказов

Автор:
27 марта 2024 11:26
Сообщество : Маркетплейс
Метки: Видео   Россия   быдло   маркетплейс   нападение   неадекват   
1487
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С какими только клиентами не приходится иметь дело сотрудникам пунктов выдачи. Данный экземпляр ударил женщину из-за того, что она попросила его покинуть помещение.

Внимание! Присутствует ненормативная лексика.

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Метки: Видео   Россия   быдло   маркетплейс   нападение   неадекват   
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9  комментариев
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12k
Б.Касторский Час назад
Ну что, в очередной раз остается сожалеть, что наше законодательство столь мягко с подобным быдлом. Пожурят и отпустят. Ущерба здоровью нет. Максимум мелкая хулинка да распитие. И что? Можно дальше махать кулаками, желательно на женщин, чтобы не получить в ответ.
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20k
speaktr-st 21 минуту назад
Давно уже пора создавать добровольные народные дружины. Задержать, в процессе задержания рихтануть шнобель и сломать ключицу, чтобы руками поменьше махал. В отделении записать видео с извинениями оштрафовать и отпустить. Видео публиковать на портале ДНД, чтобы все, и его друзья и родственники, могли полюбоваться.
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1k
Дмитрий 23 минуты назад
Рядом ножницы лежали, взяла бы да в глаз ему воткнула. Получилось бы быдло одноглазое.
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10k
vasilykopkov Полчаса назад
Надо максимум репостов этому видео.
Страна должна знать своих "героев".
Пусть на его работе посмотрят на то, какой г*ндон у них работает...
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5k
sirv Полчаса назад
Херой, б--я! Бабу уе--ть это ж сколько мужества нужно!?
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8k
Alex 36 минут назад
Мочить пид**са!
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5k
Serj81 42 минуты назад
Говна кусок
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307
Серега 57 минут назад
Вот чмо беложопое.
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Forestdude
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