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Общий балкон видовой вьетнамской гостиницы

Общий балкон видовой вьетнамской гостиницы

Автор:
16 апреля 2024 10:46
Метки: Видео   Вьетнам   балкон   в мире   вид   соседи   
1826
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1

Мужчина прилетел отдохнуть во Вьетнам и забронировал в видовой гостинице номер с окном. Он решил посмотреть, что находится на общем балконе и был очень удивлён увиденным.

Тихий район, спокойные соседи.

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Метки: Видео   Вьетнам   балкон   в мире   вид   соседи   
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10  комментариев
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11k
MakDag 2 часа назад
Там недовольные номером лежат.
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1k
Дмитрий 19 минут назад
"забронировал в видовой гостинице номер с окном".... а про вид из окна разговор не было...темболее с балкона)
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21k
КВТИУ-80 21 минуту назад
"рядовая гостиница" и ...видимо, за "рядовые бабки"?
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525
Шэльмавье фон Шольценко 37 минут назад
Зато соседи тихие.
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2k
Мария Коненкова 41 минуту назад
Утибоземой, и че? Всё равно приехал не в номере на балконе видом любоваться, а на пляже бухать и фо-бо трескать. И чем вид на кладбище не угодил? Тихо, живописно. Тем более на 4 этаже. Когда окно на стройку соседнего отеля с кранами и отбойниками выходит или номер на первом этаже с видом на помойные баки - ну, да, есть о чём возмущаться. А тут мементо мори, можно сказать.
Я когда училась в меде, на старших курсах цикл в одной из московских больниц проходил в терапевтическом корпусе. Окна с одной стороны прямо на кладбище. Вот мне тоже интересно, много среди больных жалобщиков было, что им намекают и вгоняют в депрессию?
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3k
Pioner76 Час назад
До вечера...
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4k
Александр Ломовицкий Час назад
Как это останавливались в гостинице Августина в Витязево снимали люкс под самой крышей рассчитывая на шикарный вид на море так как гостиница стоит на пригорке . Фото искать лень поэтому приложу скрин карты
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7k
0rfans Час назад
И чё? Собрал пасхи, помянул и спи спокойно)
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7k
livaneth 2 часа назад
Ну, напишешь отзыв на отель.
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Dobriy drug
  • Дата регистрации: 02.10.2013
  • 3222 поста (3156 в горячем)

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