Общий балкон видовой вьетнамской гостиницы

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Мужчина прилетел отдохнуть во Вьетнам и забронировал в видовой гостинице номер с окном. Он решил посмотреть, что находится на общем балконе и был очень удивлён увиденным.
Тихий район, спокойные соседи.
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Я когда училась в меде, на старших курсах цикл в одной из московских больниц проходил в терапевтическом корпусе. Окна с одной стороны прямо на кладбище. Вот мне тоже интересно, много среди больных жалобщиков было, что им намекают и вгоняют в депрессию?