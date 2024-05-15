Грудной имплант после 25-30 лет в организме

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Как выглядит грудной имплант, который находился в организме женщины несколько десятков лет. Имплант покрыт слоем кальция (капсулярная контрактура).
Капсулярная контрактура - одно из возможных поздних осложнений после увеличения груди. Врачи рекомендуют проверять и менять импланты каждые 10 лет.
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