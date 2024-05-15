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Грудной имплант после 25-30 лет в организме

Грудной имплант после 25-30 лет в организме

Автор:
15 мая 2024 09:01
Сообщество : Медицина на Фишках
Метки: Видео   в мире   грудной имплант   имплант   кальций   медицина   
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Как выглядит грудной имплант, который находился в организме женщины несколько десятков лет. Имплант покрыт слоем кальция (капсулярная контрактура).

Капсулярная контрактура - одно из возможных поздних осложнений после увеличения груди. Врачи рекомендуют проверять и менять импланты каждые 10 лет.

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Метки: Видео   в мире   грудной имплант   имплант   кальций   медицина   
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5  комментариев
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26k
SolomonA Час назад
Вот что бывает, если женщине сиськи не мять регулярно...
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10k
Trenzel2003 Минуту назад
Организм пытается избавиться от инородных предметов. Не получается. По этому нужно оградить организм от всякой гадости. А как? Вот таким образом.
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7k
satra 40 минут назад
Инородное тело всегда останется инородным телом.
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62k
dima423 Час назад
Когда бабы с красивой маленькой грудью вставляют импланты для увеличения, это конечно глупость... мне вот например нравится небольшая грудь, и много кому нравится, так что любой товар найдет своего купца, максимум когда можно вставлять имплант, это когда они висят...
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Dobriy drug
  • Дата регистрации: 02.10.2013
  • 3272 поста (3207 в горячем)

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