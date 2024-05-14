Пенсионер неудачно почистил газовый баллон

Китайский пенсионер, по всей видимости, занялся чисткой металлического сосуда в непосредственной близости с источником открытого огня. Он оказался почти в эпицентре взрыва и чудом остался невредим.

Прибывшие на место происшествия спасатели провели беседу с владельцем жилища, чтобы впредь предотвратить подобные ситуации.