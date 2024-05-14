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Пенсионер неудачно почистил газовый баллон

Пенсионер неудачно почистил газовый баллон

Автор:
14 мая 2024 07:40
Метки: Видео   ГАЗ   Китай   в мире   взрыв   пенсионер   
1804
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1

В Китае пожилой житель деревни чудо остался невредим при взрыве газа.

Китайский пенсионер, по всей видимости, занялся чисткой металлического сосуда в непосредственной близости с источником открытого огня. Он оказался почти в эпицентре взрыва и чудом остался невредим.

Прибывшие на место происшествия спасатели провели беседу с владельцем жилища, чтобы впредь предотвратить подобные ситуации.

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Метки: Видео   ГАЗ   Китай   в мире   взрыв   пенсионер   
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7  комментариев
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19k
Алексей Теуш 2 часа назад
Озвучка шикарная!
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10k
Trenzel2003 14 минут назад
А говорили что только Русские думают потом. Поглядите на деда. Какой замечательный процесс умственного труда.
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25k
sanchesS80 19 минут назад
Повезло что был как раз скорей не взрыв, баллон остался целый. Как-то сорвал кран и запустил ракету.
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247
ya da Полчаса назад
Петарда дала осечку
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9k
Владимир 47 минут назад
Не взрыв, а возгорание...
Повезло деду...
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9k
Alex Час назад
Китайцы настолько развитые, что собирают ракеты в каждом дворе
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148k
parallax 2 часа назад
Малое ракетостроение.
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Fidel
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3693 поста (3653 в горячем)

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