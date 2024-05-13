Необычный способ развлечения для любителей экстремального отдыха.
В мире существует множество экстремальных развлечений. Но наиболее пугающие из них те, где людям приходится взаимодействовать с очень опасными хищниками. Чего только стоит дайвинг с белыми акулами. Однако даже этого человечеству оказалась недостаточно, и оно придумало еще одно развлечение с доисторическими хищниками — подводный туннель с крокодилами.
Суть его достаточно проста: вы должны ползти по крошечному узкому туннелю и наблюдать за этими устрашающими ящерами. Это развлечение явно не для слабонервных, ведь даже не знаешь, что именно в нем пугает больше. Узкий туннель или огромный крокодил под боком?
Источник:
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