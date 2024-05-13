Девушка пытается освободиться от наручников

FISHKINET
Парень подшучивает над своей девушкой, любящей фотографироваться Парень подшучивает над своей девушкой, любящей фотографироваться Оригинальное предложение руки и сердца от курсанта Оригинальное предложение руки и сердца от курсанта Инструмент от запоров от китайского изобретателя Инструмент от запоров от китайского изобретателя Больше похоже на спланированное самоубийство Больше похоже на спланированное самоубийство В Самаре блогер ходил по улицам и зиговал в День Победы В Самаре блогер ходил по улицам и зиговал в День Победы Настоящие, красивые, яркие: советские девушки из 80-х во всей красе Настоящие, красивые, яркие: советские девушки из 80-х во всей красе Адама Кадырова попросили преподать уроки стрельбы военным из Африки Адама Кадырова попросили преподать уроки стрельбы военным из Африки Актёры советского театра и&nbsp;кино в&nbsp;фотопортретах Владимира Бондарева Актёры советского театра и кино в фотопортретах... «Клоуны, которые в жизни ничего не добились»: омский чиновник оскорбил пострадавших от паводка жителей «Клоуны, которые в жизни ничего не добились»: омский чиновник... В Подмосковье пьяная девушка не заметила огромную яму на дороге и влетела в неё В Подмосковье пьяная девушка не заметила огромную яму на дороге и... Когда на 9 мая кто-то перестарался Когда на 9 мая кто-то перестарался 15 интересных штуковин, которые имеют неожиданное назначение 15 интересных штуковин, которые имеют неожиданное назначение Водителя упавшего в реку автобуса отправили на 2 месяца в СИЗО Водителя упавшего в реку автобуса отправили на 2 месяца в СИЗО Мышь-полёвка: не имеет никакого отношения к мышам. Кто же это тогда? Мышь-полёвка: не имеет никакого отношения к мышам. Кто же это тогда? Просто гифки, всякие и&nbsp;разные Просто гифки, всякие и разные Как снимали фильм "Приключения Буратино": кадры со съемок и 19 интересных фактов о фильме Как снимали фильм "Приключения Буратино": кадры со съемок и 19... 15 отменных идей, которые должны были придумать раньше 15 отменных идей, которые должны были придумать раньше Испанец и могучий русский язык Испанец и могучий русский язык
Главная > Видео
Девушка пытается освободиться от наручников

Девушка пытается освободиться от наручников

Автор:
13 мая 2024 08:32
Метки: Видео   Девушка   Прикол   в мире   интересно   наручники   
1719
1
1

Видеокамера, установленная в небольшом помещении, запечатлела занимательный процесс освобождения девушки от наручников. Героиня ролика продемонстрировала свою гибкость и оригинальность.

Девушка забралась на стол и на протяжении нескольких минут пыталась освободиться от наручников, используя элементы своей одежды. В конечном итоге ей это удалось.

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: Видео   Девушка   Прикол   в мире   интересно   наручники   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
9  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
36k
Fat Lynx 2 часа назад
Обычно, чтобы пресечь вот эти все выкрутасы, наручники плотно затягивают на запястьях.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
15k
Владимир Полчаса назад
Я всё думал, появится лысый из бразерс.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
surgy 49 минут назад
Девочка, в камере, в наручниках, без трусов…
Ох не такого мы ждали окончания, не такого
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
max 57 минут назад
Я всё ждал, когда он зайдёт .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Михаил Час назад
Как фильм называется? Не буду врать, что для друга спрашиваю
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Оксид Бетона Час назад
А как она труселя сняла с себя?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Властелин 2 часа назад
Это фейк
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Себастьян Перейра
  • 3207 постов (3091 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

980429



Другие посты автора
Популярное
15 интересных штуковин, которые имеют неожиданное назначение
15 интересных штуковин, которые имеют неожиданное назначение
«Клоуны, которые в жизни ничего не добились»: омский чиновник оскорбил пострадавших от паводка жителей
«Клоуны, которые в жизни ничего не добились»: омский чиновник оскорбил пострадавших от...
Набирающие популярность
Не будишь учиться - станешь грузчиком (теперь этим не испугать)
Не будишь учиться - станешь грузчиком (теперь этим не испугать)
Лесные ужасы: 13 фильмов, которые погрузят вас в мир страха
Лесные ужасы: 13 фильмов, которые погрузят вас в мир страха
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 12 мая

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#СССР#Россия#кино#Прикол#Еда#мойка#день победы#автобус
#животные#в мире#забавно#кот#конфликт#Китай#Санкт-Петербург#Спасение
#история#факты#интересно#Юмор#Евровидение#люди#сарказм#авария
Как в Африке пожар своими силами тушили Как в Африке пожар своими силами тушили Велосипед с "квадратными" колёсами Велосипед с "квадратными" колёсами Девушка усвоила важный и болезненный урок Девушка усвоила важный и болезненный урок Девушка с впечатляющим размером языка Девушка с впечатляющим размером языка Очень гибкая девушка Очень гибкая девушка

На что жалуетесь?

Вернуться