Девушка пытается освободиться от наручников

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Видеокамера, установленная в небольшом помещении, запечатлела занимательный процесс освобождения девушки от наручников. Героиня ролика продемонстрировала свою гибкость и оригинальность.
Девушка забралась на стол и на протяжении нескольких минут пыталась освободиться от наручников, используя элементы своей одежды. В конечном итоге ей это удалось.
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Ох не такого мы ждали окончания, не такого