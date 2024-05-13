"Ковырялка" на все случаи жизни

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Нехитрый мини-инструмент, который решает извечный вопрос "чем бы это поддеть". Главное не забыть, куда его положил.
Полезная мелочь
Простая и нужная вещь в хозяйстве.
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А там, где в дополнение используется, сюжет надо добавить пояснениями.
Вот полушария чесать, это норм
В купюрнике всегда и живет.
Действительно, когда под рукой ничего нет, а надо что нить резануть или поддеть, полезная штука.
А вбивать в ЖИВОЕ дерево какую то фигню считаю паскудством. Ну понятно, что если дерево действительно мешает, то можно опилить, или срубить какие ветки (грустно, но интересы человека первичнее). Но это вот просто лядство!!!