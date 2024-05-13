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"Ковырялка" на все случаи жизни

"Ковырялка" на все случаи жизни

Автор:
13 мая 2024 14:33
Метки: Видео   Прикол   Хитрости   забавно   инструмент   ковырялка   
1820
1
1

Нехитрый мини-инструмент, который решает извечный вопрос "чем бы это поддеть". Главное не забыть, куда его положил.

Полезная мелочь

Простая и нужная вещь в хозяйстве.

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Метки: Видео   Прикол   Хитрости   забавно   инструмент   ковырялка   
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19  комментариев
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13k
Б.Касторский 3 часа назад
Раз зад можно почесать, то однозначно необходимо!
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25k
Bayker 8 секунд назад
А в ушах можно ковыряться, чтобы звук не пропал?
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17k
_delphin_ 3 минуты назад
- Шлицевая отвёртка? Нет, не слышал...
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40k
koleos72 20 минут назад
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7k
Горец Ю Полчаса назад
Нож перочинный. И нех вот этим страдать. Особенно розетку откручивать. Открутил и что дальше будем делать?(((
А там, где в дополнение используется, сюжет надо добавить пояснениями.
Вот полушария чесать, это норм
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3k
Vadim Balabanov 37 минут назад
Обычно подобные ролики заканчиваются: Только сейчас! Всего за 129.99 долларов
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3k
WELL 50 минут назад
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898
Вазап Алейкум 50 минут назад
Leatherman Charge tti - вот это ковырялка, последние 15 лет не подводил ни разу! А это - детский лепет...
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9k
Allmaster 59 минут назад
В Магните купил за 99 руб лет 5 назад типа такой, там немного другая, эту для примера копирнул, в машине бумажник, в ней есть и ковырялка и задопочесалка, и лезвие и немного всякого типа отвертки. Удивило, что сталь оказалась не вот прямо дрянного качества. Не булат конечно но твердая.
В купюрнике всегда и живет.
Действительно, когда под рукой ничего нет, а надо что нить резануть или поддеть, полезная штука.
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5k
Serj81 Час назад
В большинстве случаев можно обычный ключ от двери использовать
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8k
Николай Час назад
а раньше для этого нож использовали который всегда был под рукой, да я и сейчас его в тачке вожу, мультитул, миллиард раз уже выручал...
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98k
Доктор Джонс 2 часа назад
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35k
Korolev 2 часа назад
Зумеры изобрели отвёртку?
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248
ya da 2 часа назад
Из под шкурки можно удалять ?
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9k
Pravednik84 2 часа назад
У меня для большинства этих целей есть ножик скрытого ношения (таким никого особо не пырнёшь).
А вбивать в ЖИВОЕ дерево какую то фигню считаю паскудством. Ну понятно, что если дерево действительно мешает, то можно опилить, или срубить какие ветки (грустно, но интересы человека первичнее). Но это вот просто лядство!!!
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26k
Сибиряк 2 часа назад
главное ей в жопе можно ковырять, остальное не важно
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Fidel
  • Дата регистрации: 24.03.2015
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