Девушка сделала жуткую сумочку в виде собственной головы

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Дизайнер Janina Udiljak смогла удивить пользователей сети своей новой реалистичной сумочкой. Девушка сделала её в виде собственной головы.
Девушка отсканировала своё лицо, распечатала и раскрасила сумочку, а потом сделала ей макияж.
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