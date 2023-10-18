Девушка сделала жуткую сумочку в виде собственной головы

Трать и возвращай

Кафе в Сеуле, в котором посетители могут почувствовать себя персонажем комикса

Дизайнер превратил свою любовь к конструктору LEGO в неплохой способ заработка

Мужчина оформил одну из комнат в доме в стиле железнодорожного купе

Необычный чайник из прошлого

Сумку кенгуру показали изнутри