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Девушка сделала жуткую сумочку в виде собственной головы

Девушка сделала жуткую сумочку в виде собственной головы

Автор:
18 октября 2023 09:05
Сообщество : Фабрика идей
Метки: Видео   голова   дизайн   дизайнер   жесть   креатив   сумка   сумочка   
885
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Дизайнер Janina Udiljak смогла удивить пользователей сети своей новой реалистичной сумочкой. Девушка сделала её в виде собственной головы.

Девушка отсканировала своё лицо, распечатала и раскрасила сумочку, а потом сделала ей макияж.

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Метки: Видео   голова   дизайн   дизайнер   жесть   креатив   сумка   сумочка   
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5  комментариев
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3k
Χάρων 39 минут назад
Ей бы к психиатру сходить...
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3k
Алекс 15 минут назад
Зачет!
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29k
Е-Лена Полчаса назад
"Можешь не записывать - у неё на лице всё написано"(с) ХФ "Ищите женщину".
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216
ruslan d Час назад
Н на Хеловин самое то , круто получилось )))
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Dobriy drug

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