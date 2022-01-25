Когда живешь с длинноволосой девушкой в одном доме

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Большинство представительниц прекрасного пола с длинными волосами, которые смывают волосы в ванной, довольно часто встречаются с проблемой засора труб. Женщина показала, что может поджидать людей в трубах во время прочистки.
Чубакка одобряет!
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