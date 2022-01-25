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Когда живешь с длинноволосой девушкой в одном доме

Когда живешь с длинноволосой девушкой в одном доме (1 фото + 1 видео)

Автор:
25 января 2022 10:13
Метки: Труба   в мире   видео   жесть   засор   люди   мерзость   сантехника   
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Большинство представительниц прекрасного пола с длинными волосами, которые смывают волосы в ванной, довольно часто встречаются с проблемой засора труб. Женщина показала, что может поджидать людей в трубах во время прочистки.
Чубакка одобряет!

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Метки: Труба   в мире   видео   жесть   засор   люди   мерзость   сантехника   
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Mr.Adamson

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