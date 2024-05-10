Занятная комната в китайском музее науки и технологий

В Сямыньском музее науки и технологий есть комната, позволяющая на короткий промежуток времени почувствовать себя героем футуристического кино. Главное, не заходить в нём пьяным.
Современные технологии предлагают людям массу возможностей для работы и развлечений. Можно создать ролики и тексты с помощью нейросетей или даже оказаться в совершенно иных мирах, как на этом видео.
В этом "аттракционе" люди буквально путешествуют в других реальностях. Картинка настолько правдоподобна, что многие теряют равновесие и ориентацию в пространстве. Наверняка посетители этой комнаты не раз падали или вовсе врезались в стену. Однако если вы все же хотите попытать удачу с вестибулярным аппаратом, то это чудо находится в музее науки и технологий в китайском городе Сямынь.
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