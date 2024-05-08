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Бедный мишка: фотографы обнаружили медведя, который тащит за собой огромного ленточного червя

Бедный мишка: фотографы обнаружили медведя, который тащит за собой огромного ленточного червя

Автор:
08 мая 2024 11:27
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Мишка   животные   ленточный червь   удивительно   фотографы   хищник   
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Паразиты частенько встречаются у медведей из-за употребления сырого мяса, и могут вырастать до 10 метров в длину.

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Метки: Видео   Мишка   животные   ленточный червь   удивительно   фотографы   хищник   
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7  комментариев
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6k
МоϼѻӄЪ Օϼдӹнϛӄùū 52 минуты назад
сомнительно как он мог с ним по лесу передвигаться....
Скорее это стропы от съеденого парашутиста ))))
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10k
Trenzel2003 Полчаса назад
Я сперва подумал что мишка парашютист. Стропы волочатся. А это вон оно чё, паразит. Ну ничего, съест каких нибудь грибочков, кореньев и вылечится. Вон, потому что червь, а их похоже несколько, уже лечится.
Здоровья тебе, косолапый!
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3k
Александр Полчаса назад
Киньте кусок мяса с альбетом.Нашли проблему ...
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33k
Владимир 2 часа назад
Ему хоть помогли, или поснимали и свалили?
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Infinite
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