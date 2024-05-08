Бедный мишка: фотографы обнаружили медведя, который тащит за собой огромного ленточного червя

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Паразиты частенько встречаются у медведей из-за употребления сырого мяса, и могут вырастать до 10 метров в длину.
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Скорее это стропы от съеденого парашутиста ))))
Здоровья тебе, косолапый!
чистят кишечник, заполняют его инертным материалом
весной просераются
кишечные паразиты имеются практически у всех животных, вопрос только в количестве
поэтому животные периодически "травят" пассажиров, инстинктивно подъедают всякую траву
у меня кобель частенько жрет свежую траву, только одного вида....
червяк у видмидя оторвется рано или поздно, головка останется в кишечнике, и снова начнет расти.....