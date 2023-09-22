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Тигру не дали расслабиться в бассейне

Тигру не дали расслабиться в бассейне

Автор:
22 сентября 2023 13:20
Сообщество : Животные
Метки: Видео   бассейн   животные   отдых   тигр   хищник   
985
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Тигр принимал расслабляющую ванну и никого не трогал. Однако нашлась та (а может и тот), кто решил испортить хищнику отдых.

Весь кайф обломали!

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Метки: Видео   бассейн   животные   отдых   тигр   хищник   
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5  комментариев
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91k
Херанука Паибалу Час назад
Ну, это ж его мадам.....
как же так, мужик отдыхает
непорядок
"чё сидишь без дела" ??????????
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6k
Mixalych 38 минут назад
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16k
Majul 46 минут назад
От жопошник )
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11k
Мафусаил 48 минут назад
одно слово - .ука))))
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10k
МихА 56 минут назад
Жена блин...
Чё лежишь прохлаждаешься?
Иди посуду мой, пылесось и с ребёнком пис.дуй гулять.
Мне одной это всё надо? Разлёгся он...
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