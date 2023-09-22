Тигру не дали расслабиться в бассейне

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Тигр принимал расслабляющую ванну и никого не трогал. Однако нашлась та (а может и тот), кто решил испортить хищнику отдых.
Весь кайф обломали!
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как же так, мужик отдыхает
непорядок
"чё сидишь без дела" ??????????
Чё лежишь прохлаждаешься?
Иди посуду мой, пылесось и с ребёнком пис.дуй гулять.
Мне одной это всё надо? Разлёгся он...