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Лев штурмует дверь в здании

Лев штурмует дверь в здании

Автор:
13 июня 2023 08:35
Сообщество : Животные
Метки: в мире   видео   дверь   животные   лев   хищник   
1135
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Камера наружного наблюдения запечатлела попытку льва проникнуть в закрытое помещение.

Я бы тоже не открыл

Как много вопросов и мало ответов. Одно можно сказать точно: дверь хорошая, можно брать!

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Метки: в мире   видео   дверь   животные   лев   хищник   
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6  комментариев
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1k
Лютый вам Бетховен Час назад
Пушистик большой или маленький - у котика лапки. Только если вцепится зубами в ручку и повиснет, то может и откроет, но льву габариты не позволяют.
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1k
Остап_Бендер_Задунайский 39 минут назад
Пустите котика!)))
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6k
vasilykopkov 39 минут назад
Изверги, там же у него лоток...
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8k
Роман 45 минут назад
А потом открывается дверь и выходит баба Маня, которая этому засранцу вольер моет с рождения и мокрой тряпкой да по морде, да по морде =))
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48
Майский шашлык Час назад
Когда бухал с львами всю ночь, а с утра лвица не пускает домой!
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