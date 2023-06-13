Лев штурмует дверь в здании

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Камера наружного наблюдения запечатлела попытку льва проникнуть в закрытое помещение.
Я бы тоже не открыл
Как много вопросов и мало ответов. Одно можно сказать точно: дверь хорошая, можно брать!
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