У электросамокатов и роликов появился серьёзный конкурент

Утверждается, что датчики отслеживают походку пользователя при ходьбе, в то время как алгоритмы автоматически регулируют мощность двигателей в соответствии с синхронизацией между каждой ногой, поэтому добавленная скорость увеличивается и уменьшается по мере того, как пользователь идет быстрее или медленнее.

Шарнирный носок сгибается так же, как и обувь, поэтому вы будете чувствовать себя комфортно и естественно при ходьбе.

Цена гаджета ~ 1400 долларов.