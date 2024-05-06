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У электросамокатов и роликов появился серьёзный конкурент

У электросамокатов и роликов появился серьёзный конкурент

Автор:
06 мая 2024 09:41
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Moonwalkers   Видео   США   конкурент   маразм   обувь   ролики   ходьба   
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В США стартовали продажи гаджетов для обуви Moonwalkers X. Каждый крепящийся на ботинок блок оснащен 300-ваттным электродвигателем, который приводит в действие набор из восьми полиуретановых колёс и увеличивает скорость при передвижении в несколько раз, при этом устанавливается, со слов производителя, на любую обувь.

Утверждается, что датчики отслеживают походку пользователя при ходьбе, в то время как алгоритмы автоматически регулируют мощность двигателей в соответствии с синхронизацией между каждой ногой, поэтому добавленная скорость увеличивается и уменьшается по мере того, как пользователь идет быстрее или медленнее.


Шарнирный носок сгибается так же, как и обувь, поэтому вы будете чувствовать себя комфортно и естественно при ходьбе.


Цена гаджета ~ 1400 долларов.


Источник:

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Метки: Moonwalkers   Видео   США   конкурент   маразм   обувь   ролики   ходьба   
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7  комментариев
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17k
Kostick Час назад
с таким ценником это ни разу не конкурент. да и сомнения насчет пробега. пока ёмкость батареи на прямую зависит от её размера. два по триста ватт моторчика будут иметь весьма хороший аппетит.
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3k
¯\_(ツ)_/¯ ХОМЯК 🐭 7 минут назад
ленивые жырабасы, что только не придумают, только бы самостоятельно не передвигаться.
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61k
turyst 12 минут назад
Ну... Странный способ, если честно.
Всё равно нужно идти, т.е. тратить силы.
Хоть и быстрее получится, но привыкать нужно, что твои ботинки пытаются из под тебя уехать.

Ощущения примерно такие, как будто на эскалатор (траволатор)
с обычного пола переходишь.
Только при каждом шаге. :)

А просто "ролики с моторчиком", давно существуют.
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22k
КВТИУ-80 13 минут назад
Вот только не шибко уверенная на полусогнутых походка юнната немного стрёмная. Или это типа гармония по моде?

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708
DuckTales Час назад
Сомнительное удовольствие за такие деньги ...
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20k
banzai7 Час назад
Только для идеального асфальта.
Ждём появления дебилов, носящихся по тротуарам.
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AccheDin
  • Дата регистрации: 08.06.2014
  • 3510 постов (3260 в горячем)

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