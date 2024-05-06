У электросамокатов и роликов появился серьёзный конкурент

В США стартовали продажи гаджетов для обуви Moonwalkers X. Каждый крепящийся на ботинок блок оснащен 300-ваттным электродвигателем, который приводит в действие набор из восьми полиуретановых колёс и увеличивает скорость при передвижении в несколько раз, при этом устанавливается, со слов производителя, на любую обувь.
Утверждается, что датчики отслеживают походку пользователя при ходьбе, в то время как алгоритмы автоматически регулируют мощность двигателей в соответствии с синхронизацией между каждой ногой, поэтому добавленная скорость увеличивается и уменьшается по мере того, как пользователь идет быстрее или медленнее.
Шарнирный носок сгибается так же, как и обувь, поэтому вы будете чувствовать себя комфортно и естественно при ходьбе.
Цена гаджета ~ 1400 долларов.
Источник:
- Крокодилу приглянулся улов рыбака
- Полицейский задержал своего брата-близнеца
- Кот не выдержал конкуренции и напал на приятеля
- Камера перекуса веселит зрителей матча
- Шалость удалась: американец подшутил над ненавистником Трампа
Всё равно нужно идти, т.е. тратить силы.
Хоть и быстрее получится, но привыкать нужно, что твои ботинки пытаются из под тебя уехать.
Ощущения примерно такие, как будто на эскалатор (траволатор)
с обычного пола переходишь.
Только при каждом шаге. :)
А просто "ролики с моторчиком", давно существуют.
Ждём появления дебилов, носящихся по тротуарам.