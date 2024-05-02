Камера перекуса веселит зрителей матча

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На спортивных матчах в США появилось новое развлечение. Помимо «камеры поцелуев» зрителей веселит «камера перекуса».
Камера снимает, как едят зрители, а потом воспроизводит видео в обратном порядке.
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Сцуко, отвратительно.