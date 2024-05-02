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Камера перекуса веселит зрителей матча

Камера перекуса веселит зрителей матча

Автор:
02 мая 2024 11:47
Сообщество : Юмор
Метки: Баскетбол   Видео   США   арена   камера   футбол   
1461
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На спортивных матчах в США появилось новое развлечение. Помимо «камеры поцелуев» зрителей веселит «камера перекуса».

Камера снимает, как едят зрители, а потом воспроизводит видео в обратном порядке.

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Метки: Баскетбол   Видео   США   арена   камера   футбол   
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7  комментариев
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7k
S__D Час назад
в обратном порядке
.
Сцуко, отвратительно.
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3k
Алекс 17 минут назад
следующим будет сортир?
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683
Ви 39 минут назад
У нас тоже жрут на спортивных мероприятиях=)
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10k
Павел 48 минут назад
Народ что в кино, что на стадион, ходит только чтоб пожрать. У нас так же само.
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7k
Даниил Час назад
Камера перекуса веселит зрителей матчаПосмотреть
Камера перекуса веселит зрителей матча
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5k
brotherirk Час назад
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5k
Наталья Час назад
да ну нафиг
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Dobriy drug
  • Дата регистрации: 02.10.2013
  • 3240 постов (3177 в горячем)

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