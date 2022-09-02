В США бизнесмен продавал дешёвую обувь под видом дорогой с огромной наценкой

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Станут ли люди покупать простую обувь с огромной наценкой, если сказать им, что она премиальная? Конечно да! В этом убедился владелец сети дисконтной обуви, когда провёл небольшой эксперимент. Он вмсте с коллегами создал фальшивый люксовый бутик в Лос-Анджелесе, в котором сотрудники продавали дешёвую обувь с большой наценкой.
Эксперимент удался
Люди с охотой покупали "премиальную" обувь и восхищались её роскошью.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: Лос-Анджелес США в мире видео интересно люди обувь цена эксперимент
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А другие комерсы без наценки, что ли, торгуют?! Афтар, почему не в школе?!
если кому интересно - https:/ /sredaobitaniyatv/sredaobitaniyatv. ru/experiment-black-caviar/ (два пробела убрать в адресе).
разговору нет есть качественные вещи которые стоят не дешево и есть куча не качественных вещей за копейки
но наценка за бренд это совсем другое - это реально способ снять денег с людей которые гонятся за обладанием брендом