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Сообщество Жизнь в США 868 постов • 243 подписчика подписаться
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В США бизнесмен продавал дешёвую обувь под видом дорогой с огромной наценкой

В США бизнесмен продавал дешёвую обувь под видом дорогой с огромной наценкой

Автор:
02 сентября 2022 12:47
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Лос-Анджелес   США   в мире   видео   интересно   люди   обувь   цена   эксперимент   
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Станут ли люди покупать простую обувь с огромной наценкой, если сказать им, что она премиальная?⁠⁠ Конечно да! В этом убедился владелец сети дисконтной обуви, когда провёл небольшой эксперимент. Он вмсте с коллегами создал фальшивый люксовый бутик в Лос-Анджелесе, в котором сотрудники продавали дешёвую обувь с большой наценкой.

Эксперимент удался

Люди с охотой покупали "премиальную" обувь и восхищались её роскошью.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Лос-Анджелес   США   в мире   видео   интересно   люди   обувь   цена   эксперимент   
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13  комментариев
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1k
SHAGREEN 2 часа назад
В России это гораздо раньше придумали.
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646
Джонни Полчаса назад
надо было бутик бренда KACLOH открывать
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5k
Vladimir 37 минут назад
Господи, как дети! Я еще во времена СССР знал волшебное слово "Фирма" с ударением на последний слог, за которое шла наценка в рубль.
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16k
Vital Idol 39 минут назад
".. в котором сотрудники продавали дешёвую обувь с наценкой..."
А другие комерсы без наценки, что ли, торгуют?! Афтар, почему не в школе?!
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1k
Jay Freeman 43 минуты назад
Да, дураком быть плохо. По себе знаю.
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807
Просто прохожий 52 минуты назад
Это говорит о том что люди в большинстве своем тупы и безграмотны и абсолютно ни в чем не разбираются. И главное для тупых реклама или чей то совет.
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11k
Kostick 58 минут назад
ой)) ещё в советские временя батя ездил в капстраны, привозил всякие нарядные бутылки. дык потом переливая какой новокубанский в бутылку от икс-о, все цокали языками, приговаривая - "ой вэй, вот это я понимаю, заааграааницццца!"))
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25k
SerGProS Час назад
Почему мошенник?Настоящий бизнесмен!
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5k
Hugo_RnD Час назад
была такая программа на ТВ когда-то, "Среда обитания", так вот там, однажды, решили провести эксперимент. Покрасили пищевым красителем щучью икру и на каком-то мероприятии в Москве устроили для "крутых-бохатых" бесплатную раздачу бутербродов. Народ рассыпался в умных фразах про "органолептику", "послевкусие" и т.п. и только двое, с виду простых посетителей, сразу сказали, что фуфло какое-то или минтай крашеный, или "глазки кильки" :-)
если кому интересно - https:/ /sredaobitaniyatv/sredaobitaniyatv. ru/experiment-black-caviar/ (два пробела убрать в адресе).
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−121
HalloFreeSpace Час назад
в Москве на каждом углу подобные бутики , и то что в тех же штатах считают повседневной одеждой , у нас продают как премиум шмот ...
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4k
Copycat 2 часа назад
Ну это рабы принципа "дорогое == хорошее"
разговору нет есть качественные вещи которые стоят не дешево и есть куча не качественных вещей за копейки

но наценка за бренд это совсем другое - это реально способ снять денег с людей которые гонятся за обладанием брендом
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