В США бизнесмен продавал дешёвую обувь под видом дорогой с огромной наценкой

Станут ли люди покупать простую обувь с огромной наценкой, если сказать им, что она премиальная?⁠⁠ Конечно да! В этом убедился владелец сети дисконтной обуви, когда провёл небольшой эксперимент. Он вмсте с коллегами создал фальшивый люксовый бутик в Лос-Анджелесе, в котором сотрудники продавали дешёвую обувь с большой наценкой.

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Эксперимент удался Люди с охотой покупали "премиальную" обувь и восхищались её роскошью.