Пёс точно знает, что нужно хозяину

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Четвероногий друг человека, взглянув на хозяина, сразу понял, что ему нужно. Пёс направился к холодильнику и принёс мужчине банку с напитком.
Настоящий друг способен предугадать желания, даже несмотря на то, что он четвероногий. В этом ролике пес, лишь на мгновение взглянув на хозяина, понял, что ему нужно. Без размышлений и лишних движений он направился к холодильнику, который специально оборудован для того, чтобы пес мог без проблем его открыть. Оттуда поистине хороший мальчик достал банку и отнес ее своему человеку, не забыв после всего этого виртуозно закрыть холодильник лапами.
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