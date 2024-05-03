Пёс точно знает, что нужно хозяину

Настоящий друг способен предугадать желания, даже несмотря на то, что он четвероногий. В этом ролике пес, лишь на мгновение взглянув на хозяина, понял, что ему нужно. Без размышлений и лишних движений он направился к холодильнику, который специально оборудован для того, чтобы пес мог без проблем его открыть. Оттуда поистине хороший мальчик достал банку и отнес ее своему человеку, не забыв после всего этого виртуозно закрыть холодильник лапами.