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Пёс точно знает, что нужно хозяину

Пёс точно знает, что нужно хозяину

Автор:
03 мая 2024 07:13
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Пёс   Холодильник   животные   пиво   собака   
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Четвероногий друг человека, взглянув на хозяина, сразу понял, что ему нужно. Пёс направился к холодильнику и принёс мужчине банку с напитком.

Настоящий друг способен предугадать желания, даже несмотря на то, что он четвероногий. В этом ролике пес, лишь на мгновение взглянув на хозяина, понял, что ему нужно. Без размышлений и лишних движений он направился к холодильнику, который специально оборудован для того, чтобы пес мог без проблем его открыть. Оттуда поистине хороший мальчик достал банку и отнес ее своему человеку, не забыв после всего этого виртуозно закрыть холодильник лапами.

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Метки: Видео   Пёс   Холодильник   животные   пиво   собака   
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263
ГТА Форевер 2 часа назад
Хороший мальчик)
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1k
Икра ежа Час назад
Если бы у меня был такой кот...
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567
Aлексей Час назад
Вообще то пёся закрыл холодильник передними лапами !
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5k
Serj81 2 часа назад
Ухахахаха
да фишка то не в том, что он банку принес... вы последнее его действия видели
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mindflixx
  • Дата регистрации: 02.10.2013
  • 2980 постов (2921 в горячем)

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