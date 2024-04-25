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Пёс выбрал для себя необычную лежанку

Пёс выбрал для себя необычную лежанку

Автор:
25 апреля 2024 07:25
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Пёс   животные   лежанка   собака   таз   
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Домашний пёс нашёл себе новую лежанку. Однако место для отдыха оказалось не по размеру.

В этом видео показали, что у каждого может быть свое «удобно»: овчарка нашла для себя необычную лежанку и рассмешила интернет. Она решила, что мягкие лежанки для слабаков, поэтому переключилась на... тазики. Возможно, раньше она бы в нем поместилась, но не сейчас. Однако собака не теряет упорства и продолжает пытаться в нем отдохнуть, совершенно невзирая на падения.

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Метки: Видео   Пёс   животные   лежанка   собака   таз   
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2  комментария
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17k
Alex 47 минут назад
Коты воспитали :)
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−19
Economic Sector 24 минуты назад
Порадовала, вроде, добрая
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Krasin
  • Дата регистрации: 09.06.2014
  • 3921 пост (3920 в горячем)

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