Пёс выбрал для себя необычную лежанку

В этом видео показали, что у каждого может быть свое «удобно»: овчарка нашла для себя необычную лежанку и рассмешила интернет. Она решила, что мягкие лежанки для слабаков, поэтому переключилась на... тазики. Возможно, раньше она бы в нем поместилась, но не сейчас. Однако собака не теряет упорства и продолжает пытаться в нем отдохнуть, совершенно невзирая на падения.