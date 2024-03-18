Пьяный белорус привёл домой коня в качестве сюрприза для сына в Гомеле

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Житель Гомеля затащил в подъезд многоэтажного дома лошадь, придумав оригинальное поздравление для двухлетнего сына.
Видео с лошадью в подъезде гомельской многоэтажки начало гулять в интернете. Правоохранители выяснили, что лошадь в жилой дом привел 50-летний мужчина, который таким образом хотел сделать сюрприз для своего двухлетнего сына.
Гомельчанин был пьяным, и на видео попало, как он изо всех сил пытается протолкнуть в подъезд дома сопротивляющуюся лошадь. В итоге с лошадью белорус добрался до второго этажа многоэтажки, но в квартиру их не пустили. Обоих.
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