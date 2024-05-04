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Как спустить шкаф, если он не помещается в лифт?

Как спустить шкаф, если он не помещается в лифт?

Автор:
04 мая 2024 08:34
Сообщество : Фабрика идей
Метки: Видео   весело   забавно   лайфхак   ничего не предвещало беды   спуск   шкаф   
2052
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Если вам когда-нибудь нужно будет спустить шкаф с высокого этажа, а лифт не работает — вот простой способ решить эту проблему.

Самый годный лайфхак, который я видел в жизни!)

Источник:

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Метки: Видео   весело   забавно   лайфхак   ничего не предвещало беды   спуск   шкаф   
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14  комментариев
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17k
Patmaz 2 часа назад
Надо было одному снизу принимать
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18k
a_komolow 4 минуты назад
Зачем привязывали ?
Так бы сбросили
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3k
Igor Grishaev 5 минут назад
Сами не пристегнулись..могли бы вместе улететь
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22k
КВТИУ-80 8 минут назад
Когда алкаши умничают...
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7k
мемфрид 14 минут назад
У меня так в молодости отец на стропах, всё по науке, спускал пианино с пятого этажа. Какой же звон стоял... На весь двор)
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7k
Евгений Д Полчаса назад
идея хорошая, исполнение не очень
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7k
Lexx 48 минут назад
Разобрать было не судьба. Это шкаф, а не будильник.
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3k
Daimos Час назад
Дом в 2 этажа. Лифт?
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1k
foma 84 Час назад
поленились шкафчик разобрать, шкафчик разобрал себя сам))
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40k
Александр Час назад
Я думал чел со шкафом улетит вместе )
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128
Бывалый Трус Час назад
"Как спустить шкаф, если он не помещается в лифт?

Если вам когда-нибудь нужно будет спустить шкаф с высокого этажа, а лифт не работает вот простой способ решить эту проблему."

ВЫ уж определитесь - не помещается в лифт или лифт не работает. Но так-то по факту шкафчик маленький. В лифт влезет. Да и по лестнице можно было дотащить. Молдаване решили приколоться?
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4k
kuchipachi Час назад
Не понятно только зачем этот геморой с верёвкой был)
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12k
Ligov 2 часа назад
Идея хорошая, исполнение плохое.)
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