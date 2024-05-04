"Как спустить шкаф, если он не помещается в лифт?

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Если вам когда-нибудь нужно будет спустить шкаф с высокого этажа, а лифт не работает — вот простой способ решить эту проблему.
Самый годный лайфхак, который я видел в жизни!)
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Так бы сбросили
Если вам когда-нибудь нужно будет спустить шкаф с высокого этажа, а лифт не работает вот простой способ решить эту проблему."
ВЫ уж определитесь - не помещается в лифт или лифт не работает. Но так-то по факту шкафчик маленький. В лифт влезет. Да и по лестнице можно было дотащить. Молдаване решили приколоться?