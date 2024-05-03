Кот не может спуститься со шкафа без помощи хозяина

Кошки обожают исследовать самые дальние и труднодоступные места как в доме, так и на улице. И если забраться на крышу или высокий шкаф для них не составляет труда, то спуститься для многих это настоящая проблема. Проблема, требующая помощи любимого человека.

Именно это и произошло с героем этого ролика. Котейка очень уверенно забрался на шкаф, но не учел один момент. Ведь спуститься самостоятельно он не мог. Поэтому пушистый начал звать своего владельца и очень жалобно мяукать, прося у того помощи. К счастью, человек быстро пришел и спас непутевого исследователя.