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Сообщество Без кота и жизнь не та 2343 поста • 514 подписчиков подписаться
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Кот не может спуститься со шкафа без помощи хозяина

Кот не может спуститься со шкафа без помощи хозяина

Автор:
03 мая 2024 07:25
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   Прикол   кот   кошка   хозяин   шкаф   
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Кот уверенно забрался на шкаф, но вскоре понял, что не может спуститься самостоятельно. Пришлось воспользоваться помощью хозяина.

Кошки обожают исследовать самые дальние и труднодоступные места как в доме, так и на улице. И если забраться на крышу или высокий шкаф для них не составляет труда, то спуститься для многих это настоящая проблема. Проблема, требующая помощи любимого человека.

Именно это и произошло с героем этого ролика. Котейка очень уверенно забрался на шкаф, но не учел один момент. Ведь спуститься самостоятельно он не мог. Поэтому пушистый начал звать своего владельца и очень жалобно мяукать, прося у того помощи. К счастью, человек быстро пришел и спас непутевого исследователя.

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Метки: Видео   Прикол   кот   кошка   хозяин   шкаф   
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3  комментария
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5k
Горожанин 2 часа назад
Опять котейка изящно сманипулировал. Настоящая манипуляция та, которая не видна)
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43k
Example 6.2.6 3 минуты назад
Спустился бы без проблем, но когда на ручках поносят - так же приятней и удобней :)
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8k
Vladimir Час назад
Да все он может, наглая рыжая морда. Просто общаться хочет.
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mindflixx
  • Дата регистрации: 02.10.2013
  • 2980 постов (2921 в горячем)

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