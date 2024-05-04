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«Чтоб не втыкал»: стол сурово вернул парня из виртуального мира в реальный

«Чтоб не втыкал»: стол сурово вернул парня из виртуального мира в реальный

Автор:
04 мая 2024 08:25
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   боль   виртуальный мир   игра   стол   удар   
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На сегодняшний день технологии шагнули так далеко, что можно с легкостью заиграться и перепутать виртуальный мир и реальный. Что и произошло с парнем из этого видео.

Он управлял виртуальным батискафом при помощи своего лица, пытаясь преодолевать игровые препятствия. Парень увлекся и забыл про то, что вокруг него есть реальные препятствия, которые его подбородок не смог преодолеть. Вот так сурово и жестко стол напомнил о себе, вернув парня из виртуального мира в реальный.


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Метки: Видео   боль   виртуальный мир   игра   стол   удар   
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