«Чтоб не втыкал»: стол сурово вернул парня из виртуального мира в реальный

Он управлял виртуальным батискафом при помощи своего лица, пытаясь преодолевать игровые препятствия. Парень увлекся и забыл про то, что вокруг него есть реальные препятствия, которые его подбородок не смог преодолеть. Вот так сурово и жестко стол напомнил о себе, вернув парня из виртуального мира в реальный.