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Стол для игры «Подземелья и драконы»

Стол для игры «Подземелья и драконы»

Автор:
14 апреля 2024 11:39
Сообщество : Дизайн интерьера. Мебель
Метки: Видео   Подземелья и драконы   игра   креатив   круто   мебель   настольная игра   стол   фантазия   
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Для игры «Подземелья и драконы» выпустят полностью модульный стол с боевым полем и удобными подставками под хмельное игристое и пиццу.

После окончания игры, стол легко превращается в обычный, ничем не примечательный кухонный стол

Цена шедевра $720 (~68 000 рублей)

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Метки: Видео   Подземелья и драконы   игра   креатив   круто   мебель   настольная игра   стол   фантазия   
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8  комментариев
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АнтонПолднев 57 минут назад
Автор, переведи для нормальных людей, что такое "потная катка"? "Потная Катька" я ещё как-то могу понять. А это нет.
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897
adssaf afasffdsga 9 минут назад
Миньки 100% в набор не входят, это ещё 300-400 долларов минимум - разве что на принтере печатать самому дешевле, но это всё равно будет супнрнеудобно. Плоские ландшафты можно стопочкой сложить и нарисовать в любой нужный момент под конкретную ситуацию, а с 3D запас ландшафтов должен быть невероятнейший и они писецки много места занимают.
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Харон ( Χάρων) 24 минуты назад
Молодцы!
Знают как лохов развести на бабки.
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Terracotka
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 1404 поста (1375 в горячем)

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