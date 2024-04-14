Стол для игры «Подземелья и драконы»

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Для игры «Подземелья и драконы» выпустят полностью модульный стол с боевым полем и удобными подставками под хмельное игристое и пиццу.
После окончания игры, стол легко превращается в обычный, ничем не примечательный кухонный стол
Цена шедевра $720 (~68 000 рублей)
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Катка - игра.
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