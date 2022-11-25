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Игра в тапок: забавное развлечение для компании

Игра в тапок: забавное развлечение для компании

Автор:
25 ноября 2022 11:56
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Юмор   видео   игра   настроение   тапок   удар   
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Собрались в дружеской компании и заскучали? Попробуйте поиграть в игру, которую показали герои ролика. Развлечение хоть и странное, но увлекательное и поднимающее настроение.
Хороший тамада и конкурсы интересные. В этой игре явно не хватает представительниц прекрасного пола 👀

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Метки: Прикол   Юмор   видео   игра   настроение   тапок   удар   
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1  комментарий
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3k
Трям 57 минут назад
Больше полосатого ни кто не видел )))
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Fidel

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