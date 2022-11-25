Игра в тапок: забавное развлечение для компании

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Собрались в дружеской компании и заскучали? Попробуйте поиграть в игру, которую показали герои ролика. Развлечение хоть и странное, но увлекательное и поднимающее настроение.
Хороший тамада и конкурсы интересные. В этой игре явно не хватает представительниц прекрасного пола 👀
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