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Любопытная белуха присоединилась к компании сапсерферов во Владивостоке

Любопытная белуха присоединилась к компании сапсерферов во Владивостоке

Автор:
03 мая 2024 10:21
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Владивосток   белуха   животные   милота   сапсерферы   удивительно   
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Встретиться с игривой белухой посчастливилось жителям Владивостока. Произошло это в проливе Старка, который разделяет острова Русский и Попова.

В ноябре 2019 года 90 белух выпустили из бухты Средняя под Находкой. Некоторые из них поселились у берегов Приморья в Амурском заливе. Животные адаптировались в водах Японского моря и регулярно проявляют интерес к людям.

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Метки: Видео   Владивосток   белуха   животные   милота   сапсерферы   удивительно   
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Anarasius
  • Дата регистрации: 09.09.2013
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