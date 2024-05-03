Любопытная белуха присоединилась к компании сапсерферов во Владивостоке

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Встретиться с игривой белухой посчастливилось жителям Владивостока. Произошло это в проливе Старка, который разделяет острова Русский и Попова.
В ноябре 2019 года 90 белух выпустили из бухты Средняя под Находкой. Некоторые из них поселились у берегов Приморья в Амурском заливе. Животные адаптировались в водах Японского моря и регулярно проявляют интерес к людям.
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