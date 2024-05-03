Оригинальная кормушка для котят

Жизнь мамы не должна заканчиваться с рождением детей. И сейчас для того, чтобы мама могла безболезненно отлучиться, оставив детей папе, придумана масса облегчающих жизнь гаджетов, например, молокоотсос, пакеты для хранения молока и прочее.

В этом плане индустрия еще не добралась до мам-кошек. Однако с устройством в этом ролике можно сказать, что начало положено. Здесь показали молочную кормушку на троих котят, с которой мама-кошка может пойти по своим кошачьим делам, и малыши при этом даже не заметят подмены.