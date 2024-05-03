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Сообщество Без кота и жизнь не та 2343 поста • 514 подписчиков подписаться
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Оригинальная кормушка для котят

Оригинальная кормушка для котят

Автор:
03 мая 2024 07:29
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   животные   кормушка   котята   котёнок   милота   
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Интересный вариант молочной кормушки на троих маленьких котят. Теперь мама может отойти по своим кошачьим делам.

Жизнь мамы не должна заканчиваться с рождением детей. И сейчас для того, чтобы мама могла безболезненно отлучиться, оставив детей папе, придумана масса облегчающих жизнь гаджетов, например, молокоотсос, пакеты для хранения молока и прочее.

В этом плане индустрия еще не добралась до мам-кошек. Однако с устройством в этом ролике можно сказать, что начало положено. Здесь показали молочную кормушку на троих котят, с которой мама-кошка может пойти по своим кошачьим делам, и малыши при этом даже не заметят подмены.

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Метки: Видео   животные   кормушка   котята   котёнок   милота   
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1  комментарий
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Харон ( Χάρων) 2 часа назад
А я своего из шприца выпаивал...
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Fidel
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3673 поста (3633 в горячем)

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