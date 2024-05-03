Дружелюбная рыба любит, когда её гладят

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Не все котики рождаются в теле котиков. Эта рыба породы «испанский бодиан» любит подплывать к людям, чтобы её погладили.
Кто обычно просит почесать себе пузико? С этим вопросом на ум первым делом приходят наши четвероногие друзья, да вообще много кто еще, кроме рыбок.
А зря, ведь существует рыба породы «испанский бодиан», которая нарочно подплывает к человеческим рукам и подставляет свое чешуйчатое пузико, чтобы его почесали. В этом видео пользователь сети показал рыбку этой породы, которая живет на его работе и очень любит, когда ее гладят.
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