Дружелюбная рыба любит, когда её гладят

Кто обычно просит почесать себе пузико? С этим вопросом на ум первым делом приходят наши четвероногие друзья, да вообще много кто еще, кроме рыбок.

А зря, ведь существует рыба породы «испанский бодиан», которая нарочно подплывает к человеческим рукам и подставляет свое чешуйчатое пузико, чтобы его почесали. В этом видео пользователь сети показал рыбку этой породы, которая живет на его работе и очень любит, когда ее гладят.