Петербурженка отдубасила дорожным конусом водителя, напавшего на её спутника на АЗС

Бой за "пистолет" развернулся в поселке Новоселье Ломоносовского района Ленобласти. На АЗС "Тебойл" приехали два автомобиля и одновременно подкатили в одной колонке, но с разных сторон. Уступать очередь ни один не захотел. Спор перерос в драку.

В потасовке плотный таксист побеждал другого мужчину, но за последнего неожиданно вступилась женщина с дорожным конусом. Она несколько раз ударила таксиста по спине, но не смогла больше удерживать конус, который вылетел из её рук и упал.

Мужчины продолжили драку, не обращая на неё внимание.