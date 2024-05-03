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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 1391 пост • 58 подписчиков подписаться
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Петербурженка отдубасила дорожным конусом водителя, напавшего на её спутника на АЗС

Петербурженка отдубасила дорожным конусом водителя, напавшего на её спутника на АЗС

Автор:
03 мая 2024 09:27
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   драка   конус   конфликт   королева бензоколонки   мора   мужики   
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Два водителя подрались на автозаправки из-за места в очереди в пригороде Санкт-Петербурга. За одного из них вступилась супруга, вооруженная дорожным конусом. Очевидцы сняли драку на видео.

Бой за "пистолет" развернулся в поселке Новоселье Ломоносовского района Ленобласти. На АЗС "Тебойл" приехали два автомобиля и одновременно подкатили в одной колонке, но с разных сторон. Уступать очередь ни один не захотел. Спор перерос в драку.


В потасовке плотный таксист побеждал другого мужчину, но за последнего неожиданно вступилась женщина с дорожным конусом. Она несколько раз ударила таксиста по спине, но не смогла больше удерживать конус, который вылетел из её рук и упал.


Мужчины продолжили драку, не обращая на неё внимание.


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Метки: Видео   драка   конус   конфликт   королева бензоколонки   мора   мужики   
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11  комментариев
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11k
Доктор Час назад
аяц в лесу бизнес организовал - в ларьке шмотьем торгует.
Ну а волк на него наехал - давай мол плати баксы - срок до завтра!
Заяц испугался пошел к медведю за помощью. Тот и говорит:
- Ты у него спроси завтра, где его панама.
На следущий день волк наехал:
- Заяц, где мои баксы?
- Волк, а где твоя панама?
- Какая панама?! Нету у меня никакой панамы!
И тут медведь сзади с канализационным люком:
- Вот твоя панама!!!
Ну волк полгода в больнице провалялся, немного оклемался и опять
стал на зайца наезжать. Заяц опять к медведю за помощью:
- [мат] волк наезжать!
- А ты у него завтра спроси про часы.
На следующий день волк приперся к зайцу:
- Ну че, косой, где мои бабки?
- Волк, а где твои часы?
- Часы? Вот... вот мои часы!
Сзади медведь с канализационным люком:
- А вот твоя панама!!!
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15k
Владимир 23 минуты назад
Как без расчлененки?
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4k
Александр Ломовицкий Полчаса назад
Мелкий видимо бородатый специалист ,по любому начал орать плеваться как обезьяна вот и спровоцировал . и баба хабалка с кишлака .
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62k
dima423 Час назад
Мне кажется этот мелкий агрессивный пи*дюк сам и напал первым, и быдло-корова его такая же агрессивная как он) Надо было мужику обоих вырубать, я бы бабе первой щелкнул разок, а потом уже с пи*дюком разбирался))
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79k
Viktor 2 часа назад
Бля, неужели мирным путём решить вопрос нельзя было - кто первым подъехал (хоть на долю секунды) того и тапки, т.е. пистолет? Обязательно гладиаторские бои устраивать?
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3k
Оксид Бетона 2 часа назад
Глюпий жэншын! Надела бы конус на башку сопернику мужа и делов-то!
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Anarasius
  • Дата регистрации: 09.09.2013
  • 3877 постов (3736 в горячем)

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