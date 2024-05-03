Петербурженка отдубасила дорожным конусом водителя, напавшего на её спутника на АЗС

Два водителя подрались на автозаправки из-за места в очереди в пригороде Санкт-Петербурга. За одного из них вступилась супруга, вооруженная дорожным конусом. Очевидцы сняли драку на видео.
Бой за "пистолет" развернулся в поселке Новоселье Ломоносовского района Ленобласти. На АЗС "Тебойл" приехали два автомобиля и одновременно подкатили в одной колонке, но с разных сторон. Уступать очередь ни один не захотел. Спор перерос в драку.
В потасовке плотный таксист побеждал другого мужчину, но за последнего неожиданно вступилась женщина с дорожным конусом. Она несколько раз ударила таксиста по спине, но не смогла больше удерживать конус, который вылетел из её рук и упал.
Мужчины продолжили драку, не обращая на неё внимание.
Источник:
- Дед смог за себя постоять
- Празднование 8 марта в кафе обернулось массовой дракой
- В Одессе парень подрался с белкой-аниматором
- Мужчина предотвратил кошачью драку
- Потасовка на митинге феминисток
Ну а волк на него наехал - давай мол плати баксы - срок до завтра!
Заяц испугался пошел к медведю за помощью. Тот и говорит:
- Ты у него спроси завтра, где его панама.
На следущий день волк наехал:
- Заяц, где мои баксы?
- Волк, а где твоя панама?
- Какая панама?! Нету у меня никакой панамы!
И тут медведь сзади с канализационным люком:
- Вот твоя панама!!!
Ну волк полгода в больнице провалялся, немного оклемался и опять
стал на зайца наезжать. Заяц опять к медведю за помощью:
- [мат] волк наезжать!
- А ты у него завтра спроси про часы.
На следующий день волк приперся к зайцу:
- Ну че, косой, где мои бабки?
- Волк, а где твои часы?
- Часы? Вот... вот мои часы!
Сзади медведь с канализационным люком:
- А вот твоя панама!!!