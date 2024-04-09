"Зато своя": вариант обустройства очень маленькой квартиры

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Дизайнер показал, как можно обустроить квартиру-студию площадью 1,68 м². По задумке автора в ней будут проживать два человека.
Финальное действие персонажа весьма символично.
Трек в видео: Ava Max - Sweet But Psycho (Akidaraz Hardstyle Bootleg)
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Логично было объединить с туалетом.
Или посрал - сразу еду готовить? А руки помыть - в коридор?
Тогда и унитаз не нужен, можно общим пользоваться.
В этом случае вместо унитаза - холодильник приспособить маленький.