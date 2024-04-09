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"Зато своя": вариант обустройства очень маленькой квартиры

"Зато своя": вариант обустройства очень маленькой квартиры

Автор:
09 апреля 2024 13:41
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   Прикол   Юмор   дизайн   квартира   спальня   
3328
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Дизайнер показал, как можно обустроить квартиру-студию площадью 1,68 м². По задумке автора в ней будут проживать два человека.

Финальное действие персонажа весьма символично.

Трек в видео: Ava Max - Sweet But Psycho (Akidaraz Hardstyle Bootleg)

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Метки: Видео   Прикол   Юмор   дизайн   квартира   спальня   
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21  комментарий
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61k
dima423 Час назад
И в итоге человек выходит в окно, не вынеся жизни в таких условиях))
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570
Александр Поляков Минуту назад
капитализм
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10k
SuperTroll 17 минут назад
Хотите добавить в еду изюменки и изысканных ароматов? По жарьте картошечку над сральником)))
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10k
vasilykopkov 19 минут назад
Ну ладно - душа нет, а умывальник где?
Логично было объединить с туалетом.
Или посрал - сразу еду готовить? А руки помыть - в коридор?
Тогда и унитаз не нужен, можно общим пользоваться.
В этом случае вместо унитаза - холодильник приспособить маленький.
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8k
Николай 21 минуту назад
в туалет очень интересно будет ходить когда кровать расправлена, и только что то приготовил...))))
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4k
просто Дмитрий 22 минуты назад
придумал название низкобюджетного фильма..."БАЛКОН НА ДВОИХ"
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26k
sssss3 56 минут назад
Лет через 200 люди посмотрят этот клип и скажут с грустью - "прикить им разрешали спать лёжа и иметь собственный унитаз"
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2k
Damvrot Hohlam 57 минут назад
ипанутые
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4k
xbrat Час назад
А принимать душ нах не надо)) Так, из бочка подмылся и норм. Готовить дошики тоже на воде из бачка видимо)))
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6k
Григорий Час назад
не не куплюсь я на такую рекламу!)
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39k
Андрей Иванов Час назад
Готовить жрачку над унитазом - отличная задумка. Слив говна, видимо за окно, а мыть руки и посуду - в бачке. Копоть над плитой всосёт экран. Во сне навалишься на окно и - "поехали!"
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3k
Жирный бот Час назад
Это как спальное место, рядом с работой, но никак не жилье..
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30k
Serg2001 Час назад
А еще можно пару человек за окном подвешивать в спальных мешках за недорого... )
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6k
hhwost Час назад
знаю консьержек, живущих в условиях похуже.
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Fidel
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3626 постов (3582 в горячем)

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