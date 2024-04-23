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Во Владивостоке пенсионерка разрисовала стену в подъезде нелицеприятными выражениями

Во Владивостоке пенсионерка разрисовала стену в подъезде нелицеприятными выражениями

Автор:
23 апреля 2024 10:02
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   Во Владивостоке   бабушка   в подъезде   возраст   маразм   нелицеприятные выражения   пенсионерка   
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Владивостокская бабуля решила вспомнить молодость и как следует нашкодить соседям — чем последние провинились перед пенсионеркой, история умалчивает.

На кадрах с «места преступления» видно, как женщина, вооружившись баллончиком с краской, выходит в подъезд и наносит нелицеприятные надписи по типу: «Вася лох». Чем перед ней провинился некий Вася, информации также нет.


Местные СМИ сообщают, что жители дома по адресу улица Сафонова, 14 косметический ремонт в подъезде делали за свой счет. В тот момент они не предусмотрели, что по соседству с ними живет настоящий «творец».

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Метки: Видео   Во Владивостоке   бабушка   в подъезде   возраст   маразм   нелицеприятные выражения   пенсионерка   
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16  комментариев
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36k
Fat Lynx 52 минуты назад
Бля! У меня в соседнем подъезде живет такая же мерзкая старая тварь с мерзкой мелкой тварливой собакой... Как же она за*бала окружающих! Все ей не так, все ей должны! Собака срет исключительно перед подъездом или в детскую песочницу. На любое замечание в ответ уверенное хамство!
Такие соседи - это беда! Беда от которой не избавиться...
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4k
Барсук 4 минуты назад
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12k
DumDum 5 минут назад
Подождите, когда дозреют бабки с татухами на жопах!
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45k
SinigamiRuuk 12 минут назад
В подъезде всё прекрасно...
И монтажная пена на двери и монтаж проводов и долбанутая соседка...
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2k
Димыч Полчаса назад
После работы сел в трамвай. Трамвай пустой практически. Напротив садится пожилая женщина и начинает бурчать, что ноги у неё болят, а я тут расселся и место не уступаю. Я окинул взглядом трамвай и сказал, что свободных мест полно. Женщина тут же перешла на ультразвук. Дословно: "Ну и п@#дуй на свободное место!!" Отсел от неё. Чёрт знает, что у неё в голове...
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11k
Дмитрий 40 минут назад
Бабка ладно. Но вот пенил кто то от души!
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6k
Григорий 44 минуты назад
снесло кукуху бабульке на старости лет.
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36k
Юрий 58 минут назад
Старая мразь не может жить в чистоте?
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Miralanim
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