Во Владивостоке пенсионерка разрисовала стену в подъезде нелицеприятными выражениями

На кадрах с «места преступления» видно, как женщина, вооружившись баллончиком с краской, выходит в подъезд и наносит нелицеприятные надписи по типу: «Вася лох». Чем перед ней провинился некий Вася, информации также нет.

Местные СМИ сообщают, что жители дома по адресу улица Сафонова, 14 косметический ремонт в подъезде делали за свой счет. В тот момент они не предусмотрели, что по соседству с ними живет настоящий «творец».