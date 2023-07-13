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МакSим призналась, что проходит лечение от алкогольной зависимости в реабилитационной клинике

МакSим призналась, что проходит лечение от алкогольной зависимости в реабилитационной клинике

Автор:
13 июля 2023 11:39
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Видео   алкоголь   зависимость   знаменитость   максим   певица   
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Она опубликовала видео в социальных сетях, где впервые честно рассказала о проблеме.

Она подчеркнула, что проходит лечение добровольно.

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Метки: Видео   алкоголь   зависимость   знаменитость   максим   певица   
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10  комментариев
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26k
Федор 2 часа назад
Сам выпивал не хило)) Не беспробудно, но 3-4-5 дней в неделю расслаблялся с синькой)) После этого Нового года проснулся в очередной раз с тяжелой головой и с явно выраженным сушняком
и понял что дальше ни чего хорошего не будет!
С начала января я не выпил ни рюмки! Сначала выпить хотелось, не сильно но хотелось, я понимаю что дело все в привычке и голове, и начал себя настраивать только на положительные моменты)) Просыпаюсь без головной боли
сон наладился
самочувствие улучшилось
и так далее.
Друзья и близкие сначала прикалывались, потом шутили, а сейчас спрашивают - а как у тебя получилось? Мы тоже хотим
Я не ставил себе какие то сроки, задачи или цели, просто бросил и все и не жалею ни о чем))
Жизнь под синькой конечно поярче и повеселей, но не пить все таки лучше))
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24k
MrGod 19 минут назад
Да пох как то, взрослая, пусть бухает или нюхает как Борисова, один хрен с пробки не слезь, не она первая ни она последняя.
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10k
Алексей 56 минут назад
Ну дай Бог,выходи из этой синьки,буду рад видеть снова в добром здравии
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10k
Б.Касторский Час назад
Любопытно, а что-то личное в этой жизни осталось? Всё напоказ. Лечишься? Молодец. Но зачем рассказывать всем?
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11k
Владимир 2 часа назад
"Я так привыкла пить одной, совсем одной. Встречать рассветы с мутной головой. Мне так легко блевать в открытое окно. Когда в говно...... Совсем в говно"
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10k
Борис Карабанов 2 часа назад
Вот, какие тяжелые и долгосрочные осложнения ковид даёт! А ещё не верили.
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303
thrashbox 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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168k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 2 часа назад
Ремня ей всыпать-да и всё)
Или на травушку пусть переходит..меньшее зло)
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