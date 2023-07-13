МакSим призналась, что проходит лечение от алкогольной зависимости в реабилитационной клинике

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Она опубликовала видео в социальных сетях, где впервые честно рассказала о проблеме.
Она подчеркнула, что проходит лечение добровольно.
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Метки: Видео алкоголь зависимость знаменитость максим певица
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С начала января я не выпил ни рюмки! Сначала выпить хотелось, не сильно но хотелось, я понимаю что дело все в привычке и голове, и начал себя настраивать только на положительные моменты)) Просыпаюсь без головной боли сон наладилсясамочувствие улучшилось и так далее.
Друзья и близкие сначала прикалывались, потом шутили, а сейчас спрашивают - а как у тебя получилось? Мы тоже хотим Я не ставил себе какие то сроки, задачи или цели, просто бросил и все и не жалею ни о чем))
Жизнь под синькой конечно поярче и повеселей, но не пить все таки лучше))
Или на травушку пусть переходит..меньшее зло)