Чудаковатый кот передумал идти в комнату

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Хозяйка кота сняла забавное поведение своего кота. Похоже, пора вызывать экзорциста.
Существует поверье, что нечистая сила просыпается ночью. И, кстати, чаще всего тыгыдыки у котов случаются тоже ночью. Совпадение?...
Кот из этого видео тоже начал свои скачки именно с наступлением темноты. Да и визуально он как будто трансформировался в нечистую силу. Того и гляди побежит по стенам и потолку.
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