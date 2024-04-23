Чудаковатый кот передумал идти в комнату

Существует поверье, что нечистая сила просыпается ночью. И, кстати, чаще всего тыгыдыки у котов случаются тоже ночью. Совпадение?...

Кот из этого видео тоже начал свои скачки именно с наступлением темноты. Да и визуально он как будто трансформировался в нечистую силу. Того и гляди побежит по стенам и потолку.