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Сообщество Без кота и жизнь не та 2291 пост • 512 подписчиков подписаться
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Чудаковатый кот передумал идти в комнату

Чудаковатый кот передумал идти в комнату

Автор:
23 апреля 2024 09:24
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   Прикол   Реакция   Юмор   животные   кот   поведение   
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Хозяйка кота сняла забавное поведение своего кота. Похоже, пора вызывать экзорциста.

Существует поверье, что нечистая сила просыпается ночью. И, кстати, чаще всего тыгыдыки у котов случаются тоже ночью. Совпадение?...

Кот из этого видео тоже начал свои скачки именно с наступлением темноты. Да и визуально он как будто трансформировался в нечистую силу. Того и гляди побежит по стенам и потолку.

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Метки: Видео   Прикол   Реакция   Юмор   животные   кот   поведение   
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7  комментариев
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7k
pinbalist Час назад
Забористая валерьянка.
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Остап_Бендер_Задунайский Полчаса назад
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Serj81 Полчаса назад
Срать наверно хотел. Они с ума сходят перед горшком
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34k
Slonyash Полчаса назад
Что то хотел жестко сказать, но потом передумал.
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19k
Mexanik79 Час назад
Ссылка coub.com
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Alex Chebrikov
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3619 постов (3581 в горячем)

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