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Сообщество Без кота и жизнь не та 2350 постов • 514 подписчиков подписаться
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Кот показал сородичу, кто в доме главный

Кот показал сородичу, кто в доме главный

Автор:
06 мая 2024 07:25
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   Прикол   Реакция   Юмор   животные   кот   
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Кот решил посидеть на своём сородиче, но того, кажется, такое отношение совсем не смутило.

Когда в доме несколько питомцев, рано или поздно они начнут выяснять отношения и то, кто из них главный любимчик в доме. И для этого у них множество способов, и некоторые из них очень странные.

Например, кот из этого видео применил максимально наглый способ доминирования. А именно, сел прямо на своего пушистого приятеля. Но того, кажется, такое отношение ничуть не смутило. Он урчал и чувствовал себя максимально комфортно под хвостом своего вредного друга.

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Метки: Видео   Прикол   Реакция   Юмор   животные   кот   
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4  комментария
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14k
net 2 часа назад
А еще они должны свою территорию метить. И так как их двое, то один всегда будет стараться навонять сильнее другого))
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Fidel
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3684 поста (3637 в горячем)

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