Кот показал сородичу, кто в доме главный

1542
1
1
Кот решил посидеть на своём сородиче, но того, кажется, такое отношение совсем не смутило.
Когда в доме несколько питомцев, рано или поздно они начнут выяснять отношения и то, кто из них главный любимчик в доме. И для этого у них множество способов, и некоторые из них очень странные.
Например, кот из этого видео применил максимально наглый способ доминирования. А именно, сел прямо на своего пушистого приятеля. Но того, кажется, такое отношение ничуть не смутило. Он урчал и чувствовал себя максимально комфортно под хвостом своего вредного друга.
Источник:
Ссылки по теме:
- Кот, который готов к любым трудностям
- Кот едва унёс лапы от непоседливых щенков
- "Хозяева, вы чего?": забавная реакция кота на танцы людей
- В Китае стало популярно приложение, в котором можно покормить бездомного кота и посмотреть, как он кушает
- Кот стащил бургер со столика в ресторане
Новости партнёров
реклама