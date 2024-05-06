Кот показал сородичу, кто в доме главный

Когда в доме несколько питомцев, рано или поздно они начнут выяснять отношения и то, кто из них главный любимчик в доме. И для этого у них множество способов, и некоторые из них очень странные.

Например, кот из этого видео применил максимально наглый способ доминирования. А именно, сел прямо на своего пушистого приятеля. Но того, кажется, такое отношение ничуть не смутило. Он урчал и чувствовал себя максимально комфортно под хвостом своего вредного друга.