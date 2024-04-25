Радостный пёс "избил" кота хвостом

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Кот не разделил радости лежачего рядом с ним пса. Хвост четвероногого друга человека доставил котику дискомфорт.
Если мы заводим нескольких питомцев, то им приходится делить не только кров, но и пищу, и, как в этом ролике, лежанку. Учитывая разные характеры и настроения любимцев, результат может быть очень комичным.
В этом видео в одной лежанке попытались отдохнуть кот и пес. Однако пес, похоже, забыл, что находится здесь не один, и, подумав о предстоящей прогулке, очень обрадовался, из-за чего хвост превратился в ветряную мельницу. Лежащий под хвостом кот собачью радость явно не разделил.
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