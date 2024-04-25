Радостный пёс "избил" кота хвостом

Если мы заводим нескольких питомцев, то им приходится делить не только кров, но и пищу, и, как в этом ролике, лежанку. Учитывая разные характеры и настроения любимцев, результат может быть очень комичным.

В этом видео в одной лежанке попытались отдохнуть кот и пес. Однако пес, похоже, забыл, что находится здесь не один, и, подумав о предстоящей прогулке, очень обрадовался, из-за чего хвост превратился в ветряную мельницу. Лежащий под хвостом кот собачью радость явно не разделил.