Кот устроил игру с едой и проиграл

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Кот решил поиграть с пончиками и неожиданно для себя проиграл.
Многим в детстве родители и другие старшие родственники говорили не играть с едой. Причины, по которым нельзя было играть с едой, обычно не назывались, но случившееся с котиком из этого видео могло бы стать неплохим объяснением. В какой-то момент лапка пушистого прилипла к пончику, и это сильно удивило его. От удивления кот отпрыгнул назад и свалился со стола. Что ж, пушистый наконец-то столкнулся с последствиями своих проказ.
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Мой кошак только однажды попробовал залезть на стол.
Больше даже не пытается.
Не место коту на столе.