Кот устроил игру с едой и проиграл

Многим в детстве родители и другие старшие родственники говорили не играть с едой. Причины, по которым нельзя было играть с едой, обычно не назывались, но случившееся с котиком из этого видео могло бы стать неплохим объяснением. В какой-то момент лапка пушистого прилипла к пончику, и это сильно удивило его. От удивления кот отпрыгнул назад и свалился со стола. Что ж, пушистый наконец-то столкнулся с последствиями своих проказ.