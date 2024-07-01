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Кот устроил игру с едой и проиграл

Кот устроил игру с едой и проиграл

Автор:
01 июля 2024 07:15
Метки: Прикол   Реакция   Юмор   животные   кот   неудача   пончик   фейл   
1536
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Кот решил поиграть с пончиками и неожиданно для себя проиграл.

Многим в детстве родители и другие старшие родственники говорили не играть с едой. Причины, по которым нельзя было играть с едой, обычно не назывались, но случившееся с котиком из этого видео могло бы стать неплохим объяснением. В какой-то момент лапка пушистого прилипла к пончику, и это сильно удивило его. От удивления кот отпрыгнул назад и свалился со стола. Что ж, пушистый наконец-то столкнулся с последствиями своих проказ.

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Метки: Прикол   Реакция   Юмор   животные   кот   неудача   пончик   фейл   
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4  комментария
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Харон ( Χάρων) 2 часа назад
Кот НА столе, играет с едой, а хозяева потешаются и снимают...
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374
Alexander Полчаса назад
Это фиаско ...
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Alex Chebrikov
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3743 поста (3708 в горячем)

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