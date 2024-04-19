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Сообщество Без кота и жизнь не та 2269 постов • 510 подписчиков подписаться
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Котёнок пытается стащить пакет с едой

Котёнок пытается стащить пакет с едой

Автор:
19 апреля 2024 07:14
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   Пакет   кот   котёнок   кошка   кража   рыба   
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Домашний кот решил стащить пакет с будущим ужином хозяев из раковины. Однако сделать это оказалось не так уж и просто.

Никогда не стоит доверять внешности, особенно когда дело касается маленьких котят. Да, возможно, кроха невероятно милый, но лишь на первый взгляд. В душе он ужасный свирепый хищник, готовый при первой возможности стащить ваш ужин.

Наглый воришка из этого видео, к примеру, напал на свежую рыбку. Кроха схватил ее зубками и принялся вытаскивать из раковины. План был хорош, правда, пушистый не учел один момент. Он был слишком маленьким, а потому у него совершенно не хватало силенок на столь дерзкое ограбление.

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Метки: Видео   Пакет   кот   котёнок   кошка   кража   рыба   
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2  комментария
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Enigma Kuutar 53 минуты назад
целеустремлённый.
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Vladimir Полчаса назад
Задатки хорошие, немного потренируется и отличный добытчик выйдет.
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Fidel
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3653 поста (3608 в горячем)

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