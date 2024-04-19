Котёнок пытается стащить пакет с едой

Никогда не стоит доверять внешности, особенно когда дело касается маленьких котят. Да, возможно, кроха невероятно милый, но лишь на первый взгляд. В душе он ужасный свирепый хищник, готовый при первой возможности стащить ваш ужин.

Наглый воришка из этого видео, к примеру, напал на свежую рыбку. Кроха схватил ее зубками и принялся вытаскивать из раковины. План был хорош, правда, пушистый не учел один момент. Он был слишком маленьким, а потому у него совершенно не хватало силенок на столь дерзкое ограбление.