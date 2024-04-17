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В Москве женщина украла у&nbsp;посетителя бара часы за&nbsp;миллион рублей

В Москве женщина украла у посетителя бара часы за миллион рублей

Автор:
17 апреля 2024 08:06
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Москва   Россия   бар   кража   часы   
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Злоумышленница познакомилась с мужчиной в заведении на Малой Бронной. В ходе общения мужчина передал ей свои дорогостоящие часы. Однако женщина не только не вернула аксессуар, но и пожаловалась охранникам на то, что мужчина пристаёт к ней. Охрана вывела посетителя, а женщина скрылась с похищенным.

Официальный телеграм-канал МВД России сообщает:

В Москве задержана женщина за кражу у посетителя бара на Малой Бронной улице часов за один миллион рублей. Установлено, что в ходе общения с женщиной гражданин сам передал ей дорогостоящий аксессуар. Спустя время, не вернув часы владельцу, она пожаловалась охранникам заведения, что мужчина пристаёт к ней. Секьюрити вывели посетителя, а злоумышленница, воспользовавшись этим, скрылась вместе с похищенным. Потерпевший обратился в полицию. Материальный ущерб составил один миллион рублей. Установлено, что чужое имущество она успела сдать в ломбард.

Следователем Отдела МВД России по Пресненскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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Метки: Видео   Москва   Россия   бар   кража   часы   
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6  комментариев
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61k
dima423 Час назад
Так он сам ей отдал... все типа подарил, сам долбайоп... и то что приставал к ней не удивлюсь)) Странная ситуация...так и специально под статью подставлять можно
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11k
МихА 3 минуты назад
Не украла а подарили
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3k
Yàlìshān dà Полчаса назад
Это просто древний развод лохов, и охрана с ней заодно. 100% Просто в этот раз не фартануло.
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1k
Странник 38 минут назад
у меня вопрос: Почему заведение располагающееся в таком крутом месте, куда ходят люди которые могут себе позволить часы за миллион не может себе позволить камеру с цветным, хорошим изображением ?
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59k
zloykoyot 2 часа назад
Интересно, а нахера он незнакомой бабе отдал часы? А чё не ключи от машины/квартиры?
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Krasin
  • Дата регистрации: 09.06.2014
  • 3911 постов (3905 в горячем)

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