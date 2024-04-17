В Москве женщина украла у посетителя бара часы за миллион рублей

Официальный телеграм-канал МВД России сообщает:

В Москве задержана женщина за кражу у посетителя бара на Малой Бронной улице часов за один миллион рублей. Установлено, что в ходе общения с женщиной гражданин сам передал ей дорогостоящий аксессуар. Спустя время, не вернув часы владельцу, она пожаловалась охранникам заведения, что мужчина пристаёт к ней. Секьюрити вывели посетителя, а злоумышленница, воспользовавшись этим, скрылась вместе с похищенным. Потерпевший обратился в полицию. Материальный ущерб составил один миллион рублей. Установлено, что чужое имущество она успела сдать в ломбард.

Следователем Отдела МВД России по Пресненскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.