В Москве женщина украла у посетителя бара часы за миллион рублей

Злоумышленница познакомилась с мужчиной в заведении на Малой Бронной. В ходе общения мужчина передал ей свои дорогостоящие часы. Однако женщина не только не вернула аксессуар, но и пожаловалась охранникам на то, что мужчина пристаёт к ней. Охрана вывела посетителя, а женщина скрылась с похищенным.
Официальный телеграм-канал МВД России сообщает:
В Москве задержана женщина за кражу у посетителя бара на Малой Бронной улице часов за один миллион рублей. Установлено, что в ходе общения с женщиной гражданин сам передал ей дорогостоящий аксессуар. Спустя время, не вернув часы владельцу, она пожаловалась охранникам заведения, что мужчина пристаёт к ней. Секьюрити вывели посетителя, а злоумышленница, воспользовавшись этим, скрылась вместе с похищенным. Потерпевший обратился в полицию. Материальный ущерб составил один миллион рублей. Установлено, что чужое имущество она успела сдать в ломбард.
Следователем Отдела МВД России по Пресненскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
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