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Кабан стащил рюкзак туристки

Кабан стащил рюкзак туристки

Автор:
16 апреля 2024 07:29
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Гонконг   животные   кабан   кража   рюкзак   
1950
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Группа туристов, отдыхавшая на острове Тап-Мун в Гонконге, стала свидетелем дерзкого похищения рюкзака. Преступником оказался кабан.

Голодный кабан прибежал из леса и начал преследовать отдыхающих. В ходе непродолжительной погони он забрал рюкзак одной из женщины и скрылся в кустах. Чуть позже ей удалось вернуть свою вещь.

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Метки: Видео   Гонконг   животные   кабан   кража   рюкзак   
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5  комментариев
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350
Dima Час назад
что этот шашлык себе позволяет))))
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8k
Nikolay 24 минуты назад
Ибо не фиг еду от местной таможни прятать
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14k
Sapsan Полчаса назад
Не думал, что в Гонконге есть такие свободные места
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10k
vasilykopkov 56 минут назад
Просто отдельные придурки прикармливают диких животных, а потом они к людям пристают, типа "дай пожрать"...
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Себастьян Перейра
  • Дата регистрации: 01.01.1970
  • 3157 постов (3042 в горячем)

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