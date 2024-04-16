Кабан стащил рюкзак туристки

1950
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Группа туристов, отдыхавшая на острове Тап-Мун в Гонконге, стала свидетелем дерзкого похищения рюкзака. Преступником оказался кабан.
Голодный кабан прибежал из леса и начал преследовать отдыхающих. В ходе непродолжительной погони он забрал рюкзак одной из женщины и скрылся в кустах. Чуть позже ей удалось вернуть свою вещь.
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