Собаки напали на двух подростков, мирно сидевших на обочине дороги

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Парни сидели и о чем-то разговаривали. В этот момент к ним приблизилась свора разъяренных псов. Несколько животных вцепились в штаны несчастного и пытались их разорвать.
С большим трудом парню удалось отбиться от собак.
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