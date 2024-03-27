FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 16391 пост • 1706 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Животные
Собаки напали на двух подростков, мирно сидевших на обочине дороги

Собаки напали на двух подростков, мирно сидевших на обочине дороги

Автор:
27 марта 2024 10:49
Сообщество : Животные
Метки: Видео   дворняги   животные   подростки   собаки   укус   
1309
1
1

Парни сидели и о чем-то разговаривали. В этот момент к ним приблизилась свора разъяренных псов. Несколько животных вцепились в штаны несчастного и пытались их разорвать.

С большим трудом парню удалось отбиться от собак.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: Видео   дворняги   животные   подростки   собаки   укус   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
BOOMMER452 Час назад
Настоящий друг в красных штанах , за помощью сразу побежал
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
26k
ЦСКА Час назад
Нихера себе! Так и женилку могли запросто откусить парню молодому! Блин, вся жизнь под откос...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Харон ( Χάρων) 2 часа назад
Решил по
пройтись?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
61k
dima423 2 часа назад
Никуясе там собаки свирепые...у нас тока на детей и стариков нападают и то ка кто аккуратненько, несмело по началу)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
IsTOPnik
  • Дата регистрации: 28.06.2015
  • 733 поста (686 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

50360



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Ироничный пост, пропитанный чем-то... чем же?
Ироничный пост, пропитанный чем-то... чем же?
Под кукурузным полем больше 130 лет скрывался затонувший пароход, трюмы которого были набиты ценным грузом
Под кукурузным полем больше 130 лет скрывался затонувший пароход, трюмы которого были...
Набирающие популярность в сообществах
Просто московские бассейны под открытым небом⁠⁠
Просто московские бассейны под открытым небом⁠⁠
Коубы для настроения
Коубы для настроения
Что делать, если задел чужую машину, но при этом нет повреждений
Что делать, если задел чужую машину, но при этом нет повреждений
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 20 марта

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Прикол#в мире#Юмор#ДТП#авто аварии#кино#Крокус сити холл#задержание#интересное
#животные#машина#интересно#факты#кошка#теракт#фильм#Китай#США#актеры
#автомобили#автомир#люди#кот#аварии#забавно#позитив#Автовсячина#Разное#роль
Американский физик поплатился за ложное сообщение о достижении сверхпроводимости при комнатной температуре Американский физик поплатился за ложное сообщение о достижении сверхпроводимости при комнатной... Собака, которая ловит грызунов не хуже кошки Собака, которая ловит грызунов не хуже кошки Пёс принес на могилу своего друга-кота его любимое лакомство Пёс принес на могилу своего друга-кота его любимое лакомство Запасливый пёс приносит хозяину всё, что плохо лежит Запасливый пёс приносит хозяину всё, что плохо лежит Пёс-пешеход переходит дорогу по "зебре" Пёс-пешеход переходит дорогу по "зебре" В Китае собака чуть не стала жертвой мошенника В Китае собака чуть не стала жертвой мошенника

На что жалуетесь?

Вернуться