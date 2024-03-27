Собаки напали на двух подростков, мирно сидевших на обочине дороги

Американский физик поплатился за ложное сообщение о достижении сверхпроводимости при комнатной...

Собака, которая ловит грызунов не хуже кошки

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