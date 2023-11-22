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Сообщество Жизнь в США 1146 постов • 255 подписчиков подписаться
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Вот это воля к свободе!

Вот это воля к свободе!

Автор:
22 ноября 2023 10:14
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Видео   США   америка   задержание   полиция   преступник   сбежал   
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Мужик отбился сразу от трёх копов и скрылся несмотря на то, что его несколько раз его ударили шокером.

Больше изворотливости беглеца поражает бездействие полицейских, которые просто позволили нарушителю свалить.

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Метки: Видео   США   америка   задержание   полиция   преступник   сбежал   
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6  комментариев
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36k
Андрей Иванов 42 минуты назад
Электроник. А шокером его только подзарядили
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8k
vasilykopkov Минуту назад
Дык он же негр, все по закону - пожурили и отпустили....
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1k
thrashbox 2 минуты назад
Вот ведь... старость не радость, зрение не то уже.
Читаю - мужик отбился сразу от трёх котов.
Думаю - вот это да, вот это что-то новое ! Как ловко человек которабства избежал !
Присмотрелся - а, не...
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55k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 11 минут назад
зная что творится в тюрьмах сша многие убегут.
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1k
Илья 45 минут назад
За то что Коп обидит баклажана могут и посадить . Так что особо буйных лучше не задерживать , себе дороже .
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