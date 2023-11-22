Вот это воля к свободе!

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Мужик отбился сразу от трёх копов и скрылся несмотря на то, что его несколько раз его ударили шокером.
Больше изворотливости беглеца поражает бездействие полицейских, которые просто позволили нарушителю свалить.
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Метки: Видео США америка задержание полиция преступник сбежал
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Читаю - мужик отбился сразу от трёх котов.
Думаю - вот это да, вот это что-то новое ! Как ловко человек которабства избежал !
Присмотрелся - а, не...